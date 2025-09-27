La ilusión del Unicaja se topa con un gran Valencia (87-93)

Si caemos en el tópico de la maldición del anfitrión sería un análisis simplista del gran partido de baloncesto que se vio entre el Unicaja ... y el Valencia, totalmente impropio para estas alturas de la temporada. Los dos equipos ofrecieron un gran nivel y decidió la regularidad de un equipo valenciano diseñado para pelear por todo esta temporada (87-93). El Unicaja se queda sin poder revalidar el título, pero su juego tuvo instantes de gran nivel ante un oponente de enorme categoría, pero le condenó un pésimo porcentaje en los tiros de tres puntos (7/33) y los nueve tiros libres fallados. La evolución del proyecto debe continuar, porque volvió a quedar patente que algunas de las nuevas incorporaciones están todavía tratando de encontrar su sitio en el equipo, como se pudo comprobar con Duarte y Castañeda. Será un proceso largo y la Supercopa ya es historia para el Unicaja

La alegría ofensiva y el nulo rigor defensivo marcaron los primeros compases de un partido con un ritmo frenético en el que el Unicaja se ajustaba perfectamente a lo que el rival le demanda. La presencia de Castañeda en el puesto de dos fue una novedad, aunque el estadounidense paso inadvertido en la vorágine anotadora que se vivía. En dos minutos se habían anotado 20 puntos entre los dos equipos (11-9). En ese correcalles, Kravish encontró muchos espacios para anotar tanto cerca como lejos del aro y fue el mejor de los cajistas en los primeros cinco minutos. El Unicaja ganaba 16-9 y rompía los pronósticos pesimistas ante el tsunami valencianista del que muchos hablaban. Efectivamente, el equipo de Pedro Martínez jugaba rápido. A veces demasiado, lo que le llevó a cometer demasiados fallos. El Unicaja aprovechó además la mala secuencia de tiro de tres de su rival (1-6) y cerró un gran primer cuarto dominando 26-18.

Los primeros aciertos de Duarte una vez que se quitó los nervios que le persiguen en sus primeros partidos como cajista, ampliaron la renta hasta los diez puntos (31-21) en unos minutos de gran nivel del Unicaja. El Valencia supo sufrir y se recompuso desde la defensa, con una gran actividad física y constantes ayudas que empezaron a complicar las cosas al equipo de Ibon Navarro. Ahora al conjunto naranja sí le entraban los triples, con Costello castigando una laxa defensa de Tillie hasta que Thompson completó la remontada con otro acierto de tres (38-39, min. 18). La constancia de Duarte, que logró diez de los 18 puntos de su equipo en el segundo cuarto, evitó que el Valencia llegase al descanso por delante, aunque el partido estaba ya en un puño (44-43).

Tras la pausa, los bases de los dos equipos ofrecieron un bonito mano a mano, además generacional. Perry aparecía en el partido con siete puntos seguidos, mientras que De Larrea continuaba con su gran actuación y emergía como el mejor del Valencia. El partido mantenía el ritmo alto e igualdad hasta que las pérdidas del Unicaja le abrieron la puerta a su rival. Un parcial de 5-11 permitió al equipo naranja la primera ventaja seria en todo el partido (55-60). Supo sufrir el Unicaja y recomponerse después del tiempo muerto de Ibon Navarro. La solución para volver al partido fue la insistencia en el rebote, ejemplificada en el buen trabajo de Barreiro y Sulejmanovic, que propició un parcial de 10-4 para volver a tomar el mando del partido, y eso que el Unicaja dio facilidades a su rival fallando un tiro libre detrás de otro en este cuarto. Precisamente la insistencia con sus pívots fue un filón para el equipo malagueño, al que sólo un triple de Iroegbu en el último segundo impidió llegar por delante al cuarto decisivo (71-73).

Los últimos diez minutos comenzaron con una desconexión del Unicaja y varias pérdidas seguidas que aprovechó el Valencia para lograr su máxima renta (76-83) a cinco minutos del final. Este momento fue clave. Omari Moore sacaba su calidad para castigar a un Unicaja errático. No rompió el partido el equipo de Pedro Martínez, porque los locales lograron ejecutar perfectamente un par de sistemas bien culminados por Kalinoski y Kravish. Sin embargo, su ataque seguía espeso, como su acierto desde la línea de tres (7/32). Sin encontrar el camino al aro, las ansias por anotar se tradujeron en más errores y eso permitió la victoria del Valencia.