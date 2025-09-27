Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Supercopa 2025

La ilusión del Unicaja se topa con un gran Valencia (87-93)

El equipo malagueño tuvo momentos de gran juego, pero acusó su mal porcentaje de tiros libres y de tres y se queda fuera de la final de la Supercopa

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17

Si caemos en el tópico de la maldición del anfitrión sería un análisis simplista del gran partido de baloncesto que se vio entre el Unicaja ... y el Valencia, totalmente impropio para estas alturas de la temporada. Los dos equipos ofrecieron un gran nivel y decidió la regularidad de un equipo valenciano diseñado para pelear por todo esta temporada (87-93). El Unicaja se queda sin poder revalidar el título, pero su juego tuvo instantes de gran nivel ante un oponente de enorme categoría, pero le condenó un pésimo porcentaje en los tiros de tres puntos (7/33) y los nueve tiros libres fallados. La evolución del proyecto debe continuar, porque volvió a quedar patente que algunas de las nuevas incorporaciones están todavía tratando de encontrar su sitio en el equipo, como se pudo comprobar con Duarte y Castañeda. Será un proceso largo y la Supercopa ya es historia para el Unicaja

