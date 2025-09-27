Casi lleno en el Carpena, gran ambiente y dos Premios Goya en el estreno de la temporada de baloncesto El inicio de la Supercopa Endesa reunió a 9.951 espectadores en el Palacio, entre ellos Antonio Banderas y Salva Reina, que no se quisieron perder el estreno oficial del Unicaja en Málaga

Las primeras veces siempre son especiales y este sábado el Palacio de los Deportes de Málaga hubo muchos estrenos que recordar. La Supercopa Endesa supone el pistoletazo de salida oficial en el baloncesto español, tres meses después de que el Real Madrid ganase el título el pasado mes de junio en Valencia. Los responsables de la Liga ACB saben que Málaga es un valor seguro y que en pocas ciudades se vive el ambiente de baloncesto que hay en la capital de la Costa del Sol. Por eso el Palacio de los Deportes presentó el ambiente propio de las grandes ocasiones en el torneo inaugural, con las gradas prácticamente llenas (9.951 espectadores), pese a que en los días previos a la competición aún quedaban muchos abonos por vender. Pero entre las compras de última hora y las invitaciones que se repartieron entre clubes de base e instituciones, al final se logró el objetivo de un Carpena lleno para ver el primer encuentro entre el Unicaja y el Valencia Basket.

La Supercopa no tiene el glamour de la Copa del Rey o de los 'play-off', pero no faltaron las caras conocidas entre el público del Carpena. El más famoso de ellos no estaba en el palco oficial ni en las primeras filas; en un palco del anillo intermedio veía con interés el partido Antonio Banderas, gran aficionado al baloncesto que trataba de pasar desapercibido con una gorra negra. Aún así, atendió con paciencia y cercanía a todos los paisanos que se acercaron a pedirle una foto. Tampoco dudó posar con la bufanda del Unicaja para los medios oficiales de la ACB. «La gente de Málaga está disfrutando, ya veis cómo está el pabellón. El Unicaja ha traído muchas alegrías a esta ciudad y los ultimos años han sido definitivos», decía el malagueño ante las cámaras de DAZN.

Banderas no fue el único Premio Goya -tiene dos, el Goya de Honor en 2015 y el Goya al Mejor Actor Protagonista en 2020- que estuvo en el Carpena. Más cerca de la pista estaba el también malagueño Salva Reina, ganador del Goya en 2025 por su papel en 'El 47'. Reina, gran seguidor del Unicaja y jugador de baloncesto en su infancia, es uno de los fijos en el Palacio en las grandes ocasiones, siempre que se lo permite su trabajo.

En el palco del pabellón malagueño, autoridades como Francis Salado, presidente de la Diputación Provincial, acompañando a Antonio Martín, presidente de la ACB junto al presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, José Manuel Domínguez, el concejal de Deportes Borja Vivas y el presidente del club anfitrión, Antonio Jesús López Nieto. También estuvo en el Palacio el propietario del Valencia Basket y de Mercadona, Juan Roig.

Otra de las caras nuevas del palco fue la de Chus Mateo, seleccionador nacional, que estrenó su cargo en un partido oficial en Málaga. Mateo, entrenador del Real Madrid las últimas temporadas, conoce bien Málaga y el Martín Carpena, donde fue ayudante en la época de Scariolo y primer entrenador cuando fue destituido Aíto García Reneses. Entre la gente del baloncesto, llamó la atención también el estreno de Pablo Laso como comentarista de DAZN, entrevistando a Ibon Navarro y Pedro Martínez, rivales hace apenas unos meses.

Mayoría malagueña y ambiente en la Fan Zone

Pese a la derrota del Unicaja, el público lo pasó en grande. Hubo aplausos al Unicaja por el título de la Intercontinental logrado en Singapur y la grada apretó para animar al Unicaja en los momentos de mayor tensión. Los nuevos del Unicaja -Duarte, Castañeda, Webb y Sulejmanovic- vivieron en su piel lo que es un Carpena encendido en el inicio de la competición oficial. Entre el público, mayoría malagueña como es lógico, aunque también un buen grupo de valencianos y madrileños, menos de Tenerife. En el descanso se vivió un curioso espectáculo con baile y fuego a cargo de la compañía de danza Víctor Campos y el rapero Samuel Nagati. La 'fan zone' en el exterior del pabellón estuvo animada desde primera hora de la tarde, con un 'dj' pinchando música, barras de comida y bebida y varios concursos de las marcas patrocinadoras del evento. Además los aficionados pudieron hacerse una foto con el trofeo de la Supercopa que, esta vez, no se quedará en Málaga.

