Detalles que pesan

El Unicaja no pudo alcanzar la final de la Supercopa tras caer en el Carpena ante el Valencia Basket, en un duelo de máxima exigencia ... física y gran intensidad. El conjunto malagueño respondió dominando de manera abrumadora el rebote, pero la falta de acierto en el triple y los tiros libres fue una losa imposible de levantar.

El encuentro se jugó a un ritmo altísimo, con muchas rotaciones y posesiones trepidantes en ambas canastas. El Valencia, a pesar de sus importantes bajas, se mantuvo fiel a su idea: ataques rápidos, con gran volumen de lanzamientos de tres puntos, que desgastaron la defensa verde en los momentos clave. A pesar de ello, el Unicaja comenzó con un altísimo nivel ofensivo y fue de menos a más atrás, ajustando líneas y mostrando competitividad hasta el final.

En ataque, los de Ibon Navarro encontraron más problemas en la segunda parte con falta de fluidez y claridad de ideas. Duarte, que demostró en muchos momentos su calidad y enorme talento tanto cuando echa el balón al suelo, con uno contra uno letal, como en el tiro, intentó asumir la responsabilidad en los últimos minutos, pero su exceso de balón terminó por frenar el ritmo colectivo y la lectura coral a la que que el equipo nos tiene acostumbrados. El Valencia, en cambio, mantuvo su agresividad y su forma de entender el juego, castigando con velocidad y mayor acierto cada error cajista en un final en el que los tiros libres resultaron decisivos.

Hay trabajo por delante, toca seguir mejorando y acoplar a los nuevos jugadores que mostraron ya destellos de calidad pero distintas características a los que se fueron, pero en un grupo que siempre se mantiene hipercompetitivo. Los nuevos tienen que adaptarse al equipo y el equipo a ellos. El curso acaba de empezar y el Unicaja tiene las armas que necesita para crecer. La temporada es larga, y cada detalle marcará la diferencia.