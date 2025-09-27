El uno a uno del Unicaja-Valencia

Jugó de tres y de cuatro. Ayudó en el rebote, pero estuvo mal en los lanzamientos de tres, como durante toda la pretemporada.

Salió en ... el quinteto inicial en un intento seguramente de su técnico de darle confianza. Dio algunos buenos pases, pero sigue muy perdido.

6 Sulejmanovic

Muy constante cada vez que salía a la pista. Tiene un imán para los rebotes, pero no tuvo su día desde la línea de personal.

7 Kravish

El más regular del Unicaja a lo largo de todo el partido. Es evidente que su nivel de conocimiento con algunos de sus compañeros es grande.

6 Perry

Todavía está lejos de su mejor nivel. Tiene chispazos eléctricos, pero le falta la regularidad de la pasada temporada y tener más compañía.

6 Balcerowski

A sus compañeros les costó encontrarlo en su primera salida a la pista, pero luego logró canastas de mérito y forzó cinco personales.

5 Kalinoski

Venía de deslumbrar con su lanzamiento en la Intercontinental, pero no tuvo su noche en el Carpena y falló los tres triples que intentó. Esto no quitó para que continuase trabajando.

6 Djedovic

Partido completo del bosnio, ayudando en defensa y sabiendo cómo interpretar cada situación. Dio cinco asistencias.

7 Barreiro

Gran trabajo del gallego, que como otros veteranos está asumiendo un papel más protagonista que el que acostumbra.

6 Duarte

Estuvo impreciso en su primera aparición y luego se fue relajando y jugando mejor. Acabó como el máximo anotador, pero su mejor versión está todavía por llegar.

4 Tillie

Falló tres triples en los últimos minutos que pudieron cambiar la suerte de su equipo. Debe mejorar.

5 Díaz

Buen trabajo defensivo en la acometida final, pero no fue su mejor partido.