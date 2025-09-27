El uno a uno del Unicaja-Valencia
SUR pone nota a los jugadores cajista en el partido de la Supercopa disputado el sábado 27 de septiembre
Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:11
5
Webb
Jugó de tres y de cuatro. Ayudó en el rebote, pero estuvo mal en los lanzamientos de tres, como durante toda la pretemporada.
3
Castañeda
Salió en ... el quinteto inicial en un intento seguramente de su técnico de darle confianza. Dio algunos buenos pases, pero sigue muy perdido.
6
Sulejmanovic
Muy constante cada vez que salía a la pista. Tiene un imán para los rebotes, pero no tuvo su día desde la línea de personal.
7
Kravish
El más regular del Unicaja a lo largo de todo el partido. Es evidente que su nivel de conocimiento con algunos de sus compañeros es grande.
6
Perry
Todavía está lejos de su mejor nivel. Tiene chispazos eléctricos, pero le falta la regularidad de la pasada temporada y tener más compañía.
6
Balcerowski
A sus compañeros les costó encontrarlo en su primera salida a la pista, pero luego logró canastas de mérito y forzó cinco personales.
5
Kalinoski
Venía de deslumbrar con su lanzamiento en la Intercontinental, pero no tuvo su noche en el Carpena y falló los tres triples que intentó. Esto no quitó para que continuase trabajando.
6
Djedovic
Partido completo del bosnio, ayudando en defensa y sabiendo cómo interpretar cada situación. Dio cinco asistencias.
7
Barreiro
Gran trabajo del gallego, que como otros veteranos está asumiendo un papel más protagonista que el que acostumbra.
6
Duarte
Estuvo impreciso en su primera aparición y luego se fue relajando y jugando mejor. Acabó como el máximo anotador, pero su mejor versión está todavía por llegar.
4
Tillie
Falló tres triples en los últimos minutos que pudieron cambiar la suerte de su equipo. Debe mejorar.
5
Díaz
Buen trabajo defensivo en la acometida final, pero no fue su mejor partido.
