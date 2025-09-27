Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kravish forcejea con Sako. Marilú Báez
Supercopa 2025

Vídeo resumen de la derrota del Unicaja ante el Valencia

El equipo malagueño acusó sus malos porcentajes y no podrá revalidar el título

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:50

El Unicaja no podrá revalidar el título de la Supercopa Endesa logrado el pasado año en Murcia después de perder este sábado ante el Valencia ... por 87-93. El equipo malagueño acusó sus malos porcentajes ante un rival que no acusó sus numerosas e importantes bajas y acabó imponiendo su regularidad.

