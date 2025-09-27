Vídeo resumen de la derrota del Unicaja ante el Valencia
El equipo malagueño acusó sus malos porcentajes y no podrá revalidar el título
Málaga
Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:50
El Unicaja no podrá revalidar el título de la Supercopa Endesa logrado el pasado año en Murcia después de perder este sábado ante el Valencia ... por 87-93. El equipo malagueño acusó sus malos porcentajes ante un rival que no acusó sus numerosas e importantes bajas y acabó imponiendo su regularidad.
Fue un partido de ventajas corta en el que comenzó dominando el Unicaja con un juego fluido y velocidad. El Valencia se repuso y fue mejor en el segundo cuarto, como también en el tercero. El acierto de tres de los de Pedro Ramírez fue notable, con 19 triples de 36 intentos. Por contra, el Unicaja falló demasiados tiros libres y estuvo negado en los triples.
