Ibon Navarro, en la semifinal ante el Valencia. Marilú Báez
Supercopa Endesa 2025

Ibon Navarro: «La temporada de verdad para nosotros empieza el fin de semana que viene»

El vitoriano, contento con el nivel de esfuerzo del Unicaja, lamentó también los pobres porcentajes en triples y tiros libres de sus hombres

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:09

Ibon Navarro se sentó en la sala de prensa del Carpena para la Supercopa, diferente y en otro emplazamiento distinto al habitual, felicitó al Valencia ... por su clasificación a la final y reconoció la superioridad del rival, dejando claro que su equipo, el Unicaja, también hizo cosas bien, pero sin excusarse. «Tenemos que estar contentos con el nivel de esfuerzo del equipo. Limitar la fortaleza del Valencia en el rebote era clave y ahí hemos estado extraordinarios», dijo al principio de su valoración, para seguir analizando las cosas en las que sí fallaron sus hombres: los porcentajes de triples y tiros libre. «Sobrevivir a esa cantidad de posesiones era complicado», expresó. «Esos errores en el tiro no tienen que ver con la suerte, sino con el desgaste de correr con ellos. Nuestros fallos han hecho que la superioridad se quede en nada. No hay que quedarse en que no hemos metido, hay que analizar por qué no hemos metido», reconoció también.

