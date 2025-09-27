Ibon Navarro: «La temporada de verdad para nosotros empieza el fin de semana que viene»

Ibon Navarro se sentó en la sala de prensa del Carpena para la Supercopa, diferente y en otro emplazamiento distinto al habitual, felicitó al Valencia ... por su clasificación a la final y reconoció la superioridad del rival, dejando claro que su equipo, el Unicaja, también hizo cosas bien, pero sin excusarse. «Tenemos que estar contentos con el nivel de esfuerzo del equipo. Limitar la fortaleza del Valencia en el rebote era clave y ahí hemos estado extraordinarios», dijo al principio de su valoración, para seguir analizando las cosas en las que sí fallaron sus hombres: los porcentajes de triples y tiros libre. «Sobrevivir a esa cantidad de posesiones era complicado», expresó. «Esos errores en el tiro no tienen que ver con la suerte, sino con el desgaste de correr con ellos. Nuestros fallos han hecho que la superioridad se quede en nada. No hay que quedarse en que no hemos metido, hay que analizar por qué no hemos metido», reconoció también.

La baja de última hora de Tyson Pérez complicó el devenir del equipo en el partido y también alteró el sistema de rotaciones que el técnico tenía previsto. «La temporada de verdad para nosotros empieza el fin de semana que viene. Nos hubiera gustado darle una alegría a nuestro público, pero no ha podido ser», agregó, poniendo el foco en el futuro.

Fue preguntado si el viaje de Singapur, del que llegaron el martes, condicionó la puesta en escena del equipo este sábado. Reconoció que sí, que tuvo que ver, pero no quiso poner excusas y puso por delante el buen hacer del Valencia. «Si digo que sí parece que ellos han ganado porque estamos cansados, y eso no es así. El año pasado necesitamos prepararnos menos y pudimos descansar más; este año nos hemos tenido que preparar más. Seguramente hayamos estado más cortos de gasolina, y nos ha faltado un jugador que es pura gasolina, Tyson Pérez. Bendito peaje el haber ido a Singapur a por una Intercontinental. No podemos quitarle nada de mérito a Valencia», contestó.

Analizó, además, la actuación de los cuatro nuevos fichajes: «Valencia Basket es un equipo que te exige mucho. Creo que Sule ha cogido 11 rebotes, seis en ataque, una barbaridad. James (Webb) ha tenido que bailar con la más fea, Xavi (Castañeda) ha tenido problemas con Omari Moore que ha hecho un partido brillante y Chris (Duarte) también ha estado muy bien. Esta semana ha sido la primera en la que hemos podido entrenar más y necesitamos más semanas como esta». Y también se refirió muy positivamente al partido de Barreiro: «Ha hecho su trabajo muy bien».