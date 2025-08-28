Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria

Un encontronazo en la Feria de Málaga que acabó de la peor manera y cuyo trasfondo vendría de tiempo atrás. A última hora de este ... martes, en su comparecencia ante el juzgado, el supuesto autor del crimen de Capuchinos (23 años), declaró que existían «rencillas previas» entre él y la víctima (21 años), y que, después de cruzarse aquella noche en el recinto ferial, ambos se estuvieron intercambiando mensajes para citarse.

Así lo han precisado a SUR fuentes próximas al caso, que señalan que esos mensajes empezaron cuando los procesados todavía seguían de fiesta en el Real. De acuerdo con la versión del sospechoso, sobre las seis de la mañana llegó a su casa en compañía de su amigo, también de 23 años y arrestado por la presunta implicación en el apuñalamiento mortal, y la novia de este.

Supuestamente, la conversación continuó en un tono amenazante y el principal investigado decidió salir al encuentro del fallecido, yendo tras él los otros dos jóvenes. Así, llegaron hasta las inmediaciones de los comercios de los padres de la víctima, quien, según la versión de los acusados, estaba acompañado de otro chico que portaba un martillo. No obstante, siempre según el relato de los detenidos, este no llegó a emplearlo ni a intervenir en la refriega.

Al respecto, ambos encausados por el homicidio incidieron en que los únicos que participaron en estos hechos fueron el supuesto autor y la víctima, siempre según las fuentes. No obstante, la magistrada también decretó el ingreso en prisión provisional para el segundo arrestado por su supuesta participación en calidad de cómplice.

En su declaración, el principal acusado señaló que en el ataque se empleó una navaja, aunque, de momento, no se ha localizado el arma blanca implicada en el crimen. Tras aquella agresión, que resultó mortal, todos se dieron a la fuga a excepción del joven que, finalmente, resultó fallecido.

Malherido, avanzó como pudo unos metros hasta una cafetería cercana, donde pidió auxilio. Tanto los trabajadores como algunos clientes hicieron lo posible por taponar sus heridas y dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencias, pidiendo una ambulancia para el joven. Perdió la vida a los minutos, a su llegada al Hospital Regional de Málaga, debido a la gravedad de la puñalada que presentaba en el abdomen.

Al parecer, el principal investigado en el suceso también resultó herido, con un corte en la mano y otro en la pierna, aunque estas lesiones no supusieron un riesgo vital. Las rencillas, según el testimonio del presunto responsable del crimen, venían de años atrás y dieron lugar a que éste interpusiera una denuncia contra el finado tras un supuesto episodio de amenazas y hostigamiento.

La versión de los encausados difiere del relato del amigo que estuvo aquella noche con la víctima, quien manifestó a este medio que el joven de 21 años acudió al lugar de los hechos porque el supuesto agresor, tras el encontronazo en la feria, le amenazó con ir a «liarla» a la tienda de su progenitor.

El trágico suceso ocurrió a primera hora de este domingo y ha causado una gran conmoción en el barrio de Capuchinos, donde la víctima se había criado y sus padres regentan dos negocios, uno de alimentación y otro de moda. De hecho, como apuntan los vecinos, era muy habitual ver al joven ayudando a su padre en su tienda.

Los dos arrestados se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza por su presunta implicación en un delito de homicidio, uno de ellos como autor material y el otro como cómplice, además de estar investigados por un delito de tenencia ilícita de armas. Así lo decidió el Juzgado de Instrucción número 12, aunque será la titular del Juzgado de Instrucción número 9 la que continúe con la causa.