Altar en honor a Ángel en la puerta de la tienda de su padre. Ñito Salas
Sucesos Málaga

Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria

El principal sospechoso aludió en su declaración judicial a rencillas previas entre ambos y negó la participación del segundo arrestado tras el suceso

Irene Quirante

Irene Quirante

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:28

Un encontronazo en la Feria de Málaga que acabó de la peor manera y cuyo trasfondo vendría de tiempo atrás. A última hora de este ... martes, en su comparecencia ante el juzgado, el supuesto autor del crimen de Capuchinos (23 años), declaró que existían «rencillas previas» entre él y la víctima (21 años), y que, después de cruzarse aquella noche en el recinto ferial, ambos se estuvieron intercambiando mensajes para citarse.

