Altar en honor a Ángel en la puerta de la tienda de su padre. Ñito Salas

Sucesos Málaga

A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos

Ambos están investigados por tenencia ilícita de armas y su supuesta implicación en un delito de homicidio, uno como autor material y el segundo como cómplice

Irene Quirante
María José Díaz Alcalá

Irene Quirante y María José Díaz Alcalá

Martes, 26 de agosto 2025, 22:31

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos jóvenes de 23 años detenidos por su presunta participación en el crimen a puñaladas ocurrido este ... domingo en la barriada malagueña de Capuchinos, que dejó un fallecido de 21 años.

