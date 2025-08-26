A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos jóvenes de 23 años detenidos por su presunta participación en el crimen a puñaladas ocurrido este ... domingo en la barriada malagueña de Capuchinos, que dejó un fallecido de 21 años.

Así lo ha decretado a última hora de este martes el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, que es el que se encontraba en funciones de guardia, tal y como han señalado a SUR fuentes próximas al caso.

Según las mismas, los hechos han sido calificados inicialmente de tenencia ilícita de armas y homicidio, del que uno de los arrestados está investigado en calidad de autor material, mientras que el segundo lo sería de cómplice. Los dos detenidos han prestado declaración en sede judicial. La causa la investigará el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga porque se encontraba de guardia de incidencias cuando ocurrieron los hechos.

El suceso se produjo a primera hora de la mañana del domingo, después de que, al parecer, tanto el joven fallecido como los dos arrestados coincidieran durante la noche en el Real de la Feria, donde todo apunta a que se produjo un «encontronazo».

A las 07.40 horas, los servicios de Emergencias recibieron los avisos de un chico gravemente herido con arma blanca en la Avenida de Capuchinos.

Se trataba de Ángel, de 21 años, quien fue evacuado en ambulancia al Hospital Regional Universitario de Málaga, sin que los facultativos finalmente pudieran salvarle la vida.

El ataque mortal se produjo prácticamente en las inmediaciones de los dos comercios que regentan la familia de la víctima en esa calle.

La investigación ha sido asumida por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que a las horas de que el joven de 21 años falleciera arrestó a los dos jóvenes de 23 años por su presunta implicación en el suceso.