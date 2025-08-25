Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel

El barrio malagueño de Capuchinos se ha unido para llorar la pérdida de Ángel, el joven de 21 años al que arrebataron la vida a ... puñaladas a primera hora de este domingo. El dolor y el desconsuelo se ha adueñado esta tarde de la plaza del Patrocinio, a la que se han acercado cerca de 300 personas para mostrar su repulsa tras el crimen.

La concentración, convocada a las 19.00 horas por la Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de La Fuente, ha sido un llamamiento contra «la violencia en el barrio, que se ha robado la vida de una persona», como indicaba su presidente, José Ocón. En este sentido, ha incidido en que los residentes y los comerciantes de la zona solo quieren «vivir y trabajar en paz».

Tras el manifiesto, en el que se ha clamado contra «la violencia», todos los presentes han guardado cinco minutos de silencio, únicamente interrumpidos por el llanto desgarrador de los familiares de la víctima. Muchos de sus amigos también estaban allí, con el semblante serio y sin poder contener la emoción.

Ángel era muy conocido en Capuchinos, donde estudió y creció. Como aseguraban a SUR algunos de los residentes de avanzada edad que han acudido, lo han visto en el barrio «desde que era un crío» y, en los últimos años, pasar innumerables horas echando una mano a sus progenitores en los comercios que regentan en la principal avenida.

Para despedir a la víctima, sus seres queridos han prendido unos farolillos que han lanzado al cielo, tras lo que la plaza ha vuelto a romper en aplausos, todavía consternada por el fatal desenlace del joven, al que arrebataron la vida a puñaladas después de que, al parecer, tuviera «un encontronazo» en la feria con un conocido.

El ataque mortal se produjo a primera hora del domingo, sobre las 07.40 horas, prácticamente a las puertas de los comercios de sus progenitores, en la Avenida de Capuchinos. Según ha relatado el amigo de Ángel, quien lo acompañó esa noche, el supuesto agresor le amenazó con ir a «liarla» al negocio familiar, a pocos metros también de la tienda de su madre.

Ángel acudió allí antes de que abrieran, donde se encontró con el sospechoso, que iba acompañado y armado. Resultó herido de gravedad y, como pudo, caminó unos metros hasta una cafetería para pedir auxilio. A pesar de los esfuerzos de los facultativos, el joven falleció poco después tras ser evacuado en ambulancia al Hospital Regional Universitario de Málaga.