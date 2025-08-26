Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sucesos Málaga

Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos

Sus amigos aseguran que el joven, de 21 años, era «las manos y los pies de su padre» y tenía pasión con su hermano pequeño

María José Díaz Alcalá
Irene Quirante

María José Díaz Alcalá e Irene Quirante

Martes, 26 de agosto 2025, 00:22

Hacía al menos seis años que Ángel practicaba muay thai (una especialidad de artes marciales originaria de Tailandia), pero de unos meses a esta parte ... se estaba tomando el asunto del deporte «más en serio que nunca», asegura Juan, su entrenador, y confirman los vídeos que publicaba en sus redes sociales. La noche del pasado sábado, el dueño de la escuela a la que acude, se lo encontró en la Feria de Málaga. Lo invitó a pasar a la caseta en la que estaba y entablaron conversación, sin imaginar este que sería la última vez que lo vería.

