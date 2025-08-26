Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos

Hacía al menos seis años que Ángel practicaba muay thai (una especialidad de artes marciales originaria de Tailandia), pero de unos meses a esta parte ... se estaba tomando el asunto del deporte «más en serio que nunca», asegura Juan, su entrenador, y confirman los vídeos que publicaba en sus redes sociales. La noche del pasado sábado, el dueño de la escuela a la que acude, se lo encontró en la Feria de Málaga. Lo invitó a pasar a la caseta en la que estaba y entablaron conversación, sin imaginar este que sería la última vez que lo vería.

Con raíces búlgaras, Ángel creció en Málaga, concretamente en las calles de la barriada de Las Flores. Cursó Primaria en el colegio Nuestra Señora de Gracia y estudió Secundaria en el instituto Vicente Espinel (Gaona). A sus 21 años, estaba volcado en ayudar a su familia y mejorar su forma física. «Estaba muy centrado».

Quienes lo conocían cuentan que Ángel era los pies y las manos de su padre: «Siempre lo estaba ayudando con la tienda». Y que tenía pasión por su hermano pequeño, de unos ocho años, a quien «lo llevaba a todos sitios, a entrenar, a correr...». Visiblemente afectada se mostró este lunes también su madre, que regenta un establecimiento de ropa en Alameda de Capuchinos, a escasos metros del local de alimentación de su pareja y en la calle donde el joven recibió una puñalada mortal.

David lo acompañó desde los tres años y reconoce no asimilar todavía lo que ha ocurrido: «Cuando me dijeron que le habían pinchado no lo podía creer. ¿A Ángel? Pero si es la persona más tranquila». A Juan le ocurrió lo mismo. Cerca de un centenar de mensajes en el grupo de la escuela le hicieron saltar las alarmas.

Ñito Salas

Manolo, en cambio, lo vivió con él. Salieron juntos esa noche y una discusión que parecía insignificante terminó con su amigo muerto. Del ataque recuerda los pocos segundos que duró y que su amigo batalló hasta el último segundo hasta que se desvaneció en el bar donde acudió para que lo auxiliaran. Aunque los sanitarios llegaron a evacuarlos al Hospital Regional, cuando el joven llegó al centro sanitario con otro amigo ya yacía sin vida.

Un jarro de agua fría que cayó también para Carlos, amigo de la familia. A Ángel lo conoció de pequeño, cuando sus padres abrieron sendos negocios junto a su casa y se hicieron íntimos. «Hemos entrenado mucho juntos y me pedía consejos. Si tuviera que resumirlo en una palabra diría noble». Nobleza unido a un espíritu trabajador, deportista y familiar. Así lo definen los suyos.