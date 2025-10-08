Fiesta en el Aire de Arriate, cerveza, cómics y más planes para disfrutar del puente en Málaga

¿Ganas de música en vivo? Este jueves la música arranca en La Trinchera con una triple cita: Korashe, Pacio y Suave. El viernes ... le tocará el turno a Mr. Kilombo mientras que el sábado hará lo propio Sik & Porn, con tributos a Slipknot y Korn. El domingo subirá al escenario John Pollón.

Mientras, en la Sala París 15, una de las bandas más populares del momento en Argentina, La Konga, presenta sus nuevas canciones el viernes. El sábado, el protagonista será Roa, una de las voces más destacadas de la escena musical de Puerto Rico.

Meción aparte merece el Brunch Electronik, un festival nómada, al aire libre, que tiene lugar en localizaciones emblemáticas de diferentes ciudades del mundo y que se va a celebrar del 10 al 12 en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres con actuaciones de Eric Prydz, Martinez Brohters, Deborah de Luca y Enrico Sangiuliano, entre otros. (Tiene los detalles del evento Matías Stuber).

Por su parte, los amantes de la música de Café Quijano podrán disfrutarlos en directo en el Palacio de la Paz de Fuengirola, este sábado, en el marco de la Feria del Rosario. Mientras tanto, en el Teatro Cervantes, este sábado 11 se subirá al escenario el dúo argentino Miranda! compuesto por los cantantes Alejandro Sergi y Juliana Gattas. la Feria de Nerja contará con tres grandes conciertos gratuitos en la céntrica plaza de España: María Peláe, que actuará el 9 de octubre; Javier Medina, el 11 de octubre; y Camela, el 12 de octubre.

Hasta el 13 de octubre Feria y fiestas en Fuengirola y Nerja

Fuengirola celebra hasta el próximo 12 de octubre su tradicional y emblemática Feria y Fiestas del Rosario. En el programa previsto a destacar la noche de humor, el viernes, con las actuaciones de Diego Arjona, Alex O'Dogherty y la chirigota 'Los Calaítas' en el Palacio de la Paz (patio de butacas 10 euros). El domingo tendrá lugar la noche joven de la mano de Spok Sponha y Space Surimi (patio de butacas a 5 euros).

Por su parte, Nerja también celebra estos días y hasta el 13 de octubre su tradicional feria en honor a sus santos patronos, la Virgen de las Angustias y San Miguel Arcángel. La localidad del Balcón de Europa incluye un programa para todos los gustos. (Lee la programación, aquí).

Del 10 al 13 de octubre Festival de la Hispanidad de Marbella

Diez países se dan cita del 10 al 13 de octubre en el Festival de la Hispanidad de Marbella para compartir tradiciones y sabores en una gran fiesta multicultural. La iniciativa se celebrará de 13.00 a 00.00 horas en el Parque de La Represa. En el festival participarán Paraguay, Ecuador, Chile, México, Argentina, Venezuela, Perú, Cuba, Colombia y España, que ofrecerán una amplia variedad gastronómica y de espectáculos en directo. Más información aquí

10, 11 y 12 La Fiesta en el Aire de Arriate

Ampliar SUR

Arriate celebra una nueva edición de la Fiesta en el Aire, un encuentro declarado de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, que ofrecerá a los asistentes más de 20 conciertos y un amplio programa de actividades culturales dirigidas a todos los públicos: talleres, pasacalles, exposiciones y un animado mercadillo artesanal.

La cita arranca con toda la fuerza y el ritmo de Quilombeira Batucada y, a partir de entonces, se sucederán duferentes actuaciones y actividades. El domingo el pueblo se iluminará con el arte y el misterio del mago malagueño Adrián Lima. En el escenario principal actuarán Tomasito, Älvaro García, Triana, Gordo Máster, Trashtucada, Gonzalo Alhambra, Planeta 80, Super Heavy Sound, The Donelle, Molestando a los vecinos, Something about tsunamis, La Taraska, Habitantes, Delirio de Cherry, Paul BRead y DJ JuancaCM, entre otros . (Toda la información de la fiesta, aquí).

Teatro 'La del manojo de rosas' o 'El barbero de Picasso'

Ampliar El barbero de Picasso SUR

En el Teatro del Soho CaixaBank propnen una comedia dirigida por el malagueño Chiqui Carabante con Antonio Molero y Pepe Viyuela. La obra toma como punto de partida la conocida relación de amistad y camaradería que el pintor malagueño mantuvo con su peluquero Eugenio Arias en Vallauris (Francia) desde 1948. (Entrdasa desde 25 euros).

Por otra parte, el teatro Cervantes acoge este domingo 12 de octubre la zarzuela 'La del manojo de rosas'. El sainete cuenta la historia de una florista, orgullosa de su origen obrero, pretendida por un mecánico y un aviador, donde también intervienen una manicura, un traficante de chatarra y un camarero. Entradas desde 7 euros.

Del 10 al 12 ImaginaMálaga: salón de cómic y fantasía

La Caja Blanca acoge el encuentro 'ImaginaMálaga' del 10 al 12 de octubre con actividades culturales y lúdicas gratuitas relacionadas con la cultura pop, la literatura fantástica y el mundo del cómic. Las jornadas, organizadas por el Área de Juventud en colaboración con la asociación 'QI`Tomer', ofrecen talleres, conferencias, exhibiciones, juegos y concursos de cosplay y K-pop, entre otros eventos lúdicos dirigidos especialmente al público juvenil. Toda la información, aquí.

Sábado y domingo Fiesta de la cerveza Oktoberfest

Torre del Mar será punto de encuentro de los aficionados a la cerveza en octubre, ya que la localidad malagueña celebrará una nueva edición de su Oktoberfest los próximos días 11 y 12. La celebración se desarrollará en la Avenida Toré Toré. El programa de actividades incluirá música en directo, espectáculos y actuaciones para todos los públicos, con tributos destacados a grupos como El Último de la Fila o Maná, entre otros. Habrá dos escenarios y las actividades comenzarán, tanto el sábado como el domingo, a las 13 horas. Toda la información, aquí.

Del sábado 11 al lunes 13 Feria del ganado en Villanueva de Tapia

Villanueva de Tapia celebra este fin de semana su 155ª Real Feria de Ganado, declarada Fiesta de Singularidad Turística por la Diputación. La inauguración tendrá lugar el viernes por la noche, y del sábado 11 al lunes 13 se desarrollarán el tradicional mercado de ganado, la exposición y venta de maquinaria agrícola y un mercado agroalimentario con productos Sabor a Málaga, además de recreaciones históricas y otras actividades lúdicas como talleres, actuaciones musicales y animación infantil.

El domingo se celebrará la 5ª Recreación Histórica de la Real Feria de Ganado, donde se representan dos escenas teatralizadas en las que se recrea el paseo en carroza de caballos de la Condesa de Montefuerte y el momento en el que se autorizó la celebración de la 1ª feria de 1869 por parte de la autoridad competente de la época. Se repetirá la actividad infantil para darle el biberón a un chivo de la Asociación de la Cabra Malagueña, que también organizará un taller de elaboración artesanal de queso y una cata de quesos de cabra