Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arriate celebra estos días su Fiesta del Aire con música, artesanía, magia y música. SUR

Fiesta en el Aire de Arriate, cerveza, cómics y más planes para disfrutar del puente en Málaga

Fuengirola y Nerja están de feria mientras que el Teatro Cervantes propone zarzuela y el Soho una comedia con Pepe Viyuela y Antonio Molero. Café Quijano, Mr. Kilombo y el Brunch Electronik, platos fuertes musicales

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:37

Comenta
  1. Todo el puente

    Música en vivo: Café Quijano, Mr. Kilombo y el festival Brunch Electronik

¿Ganas de música en vivo? Este jueves la música arranca en La Trinchera con una triple cita: Korashe, Pacio y Suave. El viernes ... le tocará el turno a Mr. Kilombo mientras que el sábado hará lo propio Sik & Porn, con tributos a Slipknot y Korn. El domingo subirá al escenario John Pollón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  2. 2 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  5. 5 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  6. 6 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  7. 7 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  8. 8

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  9. 9 «Mi madre se ha muerto con la duda de si el final habría sido el mismo si la hubieran avisado a tiempo»
  10. 10 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Fiesta en el Aire de Arriate, cerveza, cómics y más planes para disfrutar del puente en Málaga

Fiesta en el Aire de Arriate, cerveza, cómics y más planes para disfrutar del puente en Málaga