Todo listo en Nerja para la Feria de Octubre

Tras Vélez-Málaga y Torrox, le llega el turno a Nerja para celebrar su feria, en honor a sus santos patronos, la Virgen de ... las Angustias y San Miguel Arcángel. La localidad del Balcón de Europa celebrará del 8 al 13 de octubre su tradicional Feria. Así lo han dado a conocer la teniente de alcalde, Ángela Díaz, y la concejala de Fiesta Mayor, Elena Gálvez, ambas delPP.

La Feria de Octubre de Nerja comenzará el 8 de octubre a las 20.00 horas con el concierto de la Banda de Música y el pregón del grupo musical Proyecto Mandarina en la fachada del Ayuntamiento, seguido de la gran gala de la Reina y el Caballero de 2025, que se celebrará a las 22.30 horas en la plaza de España, con entrada gratuita.

La concejala ha destacado en un comunicado que, en esta edición, la Feria contará con tres grandes conciertos gratuitos en la céntrica plaza de España: María Peláe, que actuará el 9 de octubre; Javier Medina, el 11 de octubre; y Camela, el 12 de octubre. Todos los conciertos comenzarán a las 23.00 horas y la entrada es gratuita.

Apagón musical de 19.00 a 21.00 horas

Además, señaló que el programa incluye un completo calendario de actividades para todos los públicos, destacando la solemne procesión de los Santos Patronos, que se celebrará el 10 de octubre. Al mismo tiempo, ha detallado que, con el objetivo de garantizar espacios accesibles para todos, se realizará diariamente en el recinto ferial de los Huertos de Carabeo un apagón musical, de 19.00 a 21.00 horas, pensado especialmente en los niños y niñas con diversidad funcional.

La Feria de Octubre de Nerja estará diseñada para el disfrute de todos los nerjeños. En el recinto ferial se instalarán tres casetas: una dedicada a la juventud y dos de estilo tradicional, una de ellas especialmente pensada para los caballistas, según ha detallado la edil de Fiesta Mayor en el mencionado comunicado.

Además, las atracciones contarán con precios reducidos: del 8 al 12 tendrán un coste de 3,5 euros, y el día 13, Día del Niño, será aún más económico, con un precio de 2 euros. El casco urbano y el Balcón de Europa también tendrá un papel primordial durante los días festivos ya que albergarán la feria de día y las actividades infantiles. Ángela Díaz invitó a nerjeños, mareños y visitantes a vivir estos días «como solo sabemos hacerlo», destacando que la Feria «es un punto de encuentro para todos».

Carrera de camareros

Por su parte, este próximo jueves 9 de octubre, en el marco de las actividades programadas con motivo de la Feria de Nerja, se celebrará la III edición Carrera de Camareros Ciudad de Nerja. La salida tendrá lugar en los arcos del Balcón de Europa y el recorrido discurrirá por las principales calles del centro hasta finalizar en la calle Almirante Ferrándiz, a la altura de Bar Pulguilla y Restaurante Botanic, lugar donde se sitúa la meta. Como novedad, este año se incorpora la modalidad de relevos por parejas.

El colaborador en esta iniciativa y hostelero local, Francisco Urbano, destacó en un comunicado que el pasado año «fue un día de celebración para todo el sector de la hostelería» y que quieren repetir la experiencia, «incorporando nuevas pruebas para seguir potenciando un evento diferente».

Ampliar Acto de presentación de la tercera edición de la Carrera de Camereros con motivo de la Feria de Nerja. SUR

Por su parte, el concejal de Comercio, Antonio López (PP), subrayó que esta cita «pone en el mapa al gremio más importante de la ciudad, la hostelería, destacando la profesionalidad de los camareros, un oficio esencial en una ciudad turística como la nuestra, y que de esta manera también se reconoce a quienes día a día atienden a los nerjeños y visitantes en los distintos establecimientos de hostelería del pueblo».

Los participantes deberán presentarse con uniforme de trabajo. El primer premio de la carrera individual será de 700 euros, además de trofeo, vino y cerveza, mientras que la pareja ganadora de relevos recibirá 300 euros. Todos los inscritos participarán además en sorteos de cenas, noches de hotel y otros regalos.