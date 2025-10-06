Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acto de presentación de la programación festiva prevista para la Feria de Octubre de Nerja. SUR

Todo listo en Nerja para la Feria de Octubre

María Peláe, Javier Medina y Camela actúan en el escenario instalado en la plaza de España, con entrada gratuita, del 8 al 13, desde las 23.00 horas

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:48

Comenta

Tras Vélez-Málaga y Torrox, le llega el turno a Nerja para celebrar su feria, en honor a sus santos patronos, la Virgen de ... las Angustias y San Miguel Arcángel. La localidad del Balcón de Europa celebrará del 8 al 13 de octubre su tradicional Feria. Así lo han dado a conocer la teniente de alcalde, Ángela Díaz, y la concejala de Fiesta Mayor, Elena Gálvez, ambas delPP.

