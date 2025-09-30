Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acto de presentación de la programación festiva prevista en Torrox. SUR

Todo listo en Torrox para celebrar su Feria de Octubre

Tamara Jerez, Morochos, OBK, Demarco y 'Se llama copla' son las actuaciones estelares de los festejos, que tienen lugar del 1 al 5 de octubre

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:30

Tras la Real Feria de San Miguel de Vélez-Málaga, le llega el turno a Torrox. Tamara Jerez, Morochos, OBK y Demarco protagonizan cuatro de ... las nueve las actuaciones estelares gratuitas de la feria torroxeña, que se celebra del 1 al 5 de octubre. El pregonero será el empresario Juan José Martín, gerente del céntrico Estanco Gonzalo, y el cartel anunciador es obra del diseñador gráfico de Cártama Juan Francisco Espinosa.

