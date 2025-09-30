Todo listo en Torrox para celebrar su Feria de Octubre

Tras la Real Feria de San Miguel de Vélez-Málaga, le llega el turno a Torrox. Tamara Jerez, Morochos, OBK y Demarco protagonizan cuatro de ... las nueve las actuaciones estelares gratuitas de la feria torroxeña, que se celebra del 1 al 5 de octubre. El pregonero será el empresario Juan José Martín, gerente del céntrico Estanco Gonzalo, y el cartel anunciador es obra del diseñador gráfico de Cártama Juan Francisco Espinosa.

En la feria también actuarán el humorista Manolo Sarria, los cantantes Erika Leiva, Tamara Jerez y Manuel Orta, y los componentes del espectáculo 'Se llama copla. El Reencuentro', además de otros grupos locales y dj's. Así lo ha desvelado el alcalde, Óscar Medina, junto al concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Salvador Escudero, ambos del PP, en un acto público que tuvo lugar en la plaza de La Concordia de El Pontil. «Torrox está de moda», ha subrayado el alcalde, al tiempo que felicitaba tanto al pregonero por su designación como al autor de «un gran cartel a la altura de un gran evento» y ganador del concurso convocado a tal efecto.

Medina ha asegurado en un comunicado que «nos encontramos ante una de las ferias más importantes de la historia de Torrox, tanto por su calidad como por la cantidad de actividades organizadas, además de por el gran nivel de los artistas y grupos que actuarán en ella». Todo ello, ha seguido, «como colofón a unos meses de verano que han roto todos los récords de ocupación turística y durante los que hemos desarrollado un brillante programa de actividades de ocio, cultura y deporte que nos ha permitido prolongar la temporada y romper con la estacionalidad».

El alcalde también ha querido agradecer públicamente la implicación en la feria de junta de festejos, vecinos, colectivos, asociaciones, voluntarios, empresarios y comerciantes, así como de Policía Local, Protección Civil y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Entre todos, juntos, hacemos la feria grande», ha expresado Medina.

Por su parte, Escudero ha destacado la «enorme variedad de actividades para todos los públicos y edades que conforman el programa a lo largo de todas las franjas horarias». Entre otras cosas, se ha referido al miércoles 1, la 'Noche de la Víspera', con el Día del Niño, la elección de Míster y Reinas, el pregón, la inauguración del encendido del alumbrado oficial, los fuegos artificiales y la actuación de Tamara Jerez, todo ello en la plaza de la Constitución.

Programación

A partir del jueves día 2 abre sus puertas la Caseta del Mayor en los Jardines de Picasso con numerosas actuaciones, que también las habrá en la referida plaza durante los 'tardeos', y ya de noche y madrugada en la caseta Taytantos y en la llamada zona joven. Ese día la actuación estelar correrá a cargo del grupo Morochos.

El viernes 3 de octubre, según ha avanzado Escudero en el mencionado comunicado, habrá por la tarde un carrusel de caballos y OBK ofrecerá un concierto en la plaza de la Constitución, mientras que el sábado 4, además de un espectáculo ecuestre de Paco Martos, se producirá la actuación estelar de Demarco, entre otras cosas.

El domingo, último día de feria, y después de 'la movida del tardeo' con los dj's y la carrera de cintas ecuestres, será el señalado para el traslado procesional de los Santos Patronos desde la iglesia parroquial hasta su santuario. A su finalización, un gran castillo de fuegos artificiales dará paso al espectáculo 'Se llama copla. El reencuentro' en la plaza de la Constitución.

El concejal del área ha especificado que los espectáculos de Manolo Sarria, Erika Leiva y Manuel Orta serán en la Caseta del Mayor, donde también actuarán coros y artistas locales y tendrá lugar la tradicional chocolatada, el jueves, y la paella popular el viernes.

Reinas y Místeres

Por su parte, La Feria de Torrox de este 2025 coronará este miércoles 1 de octubre en una gran gala a sus Reinas y Místeres, un acto que se comenzará en torno a las 21.00 horas en la plaza de la Constitución y que contará con varias novedades y sorpresas. El alcalde ha animado «a presentarse para representar a nuestro municipio en los días más importantes y emocionantes del año, unas fechas en las que todos nos sentimos especialmente orgullosos de ser de Torrox».

Las fiestas contarán con representantes de todas las edades. Los niños y niñas de 3 a 11 años podrán ser Reina y Míster Infantil, mientras que aquellos que tengan edades comprendidas entre 12 y 17 años tendrán la oportunidad de coronarse como Reina y Míster Juvenil. Las categorías principales, Reina de las Fiestas y Míster de las Fiestas están abiertos a la participación desde los 18 años. Además, también se elegirá una Miss Flamenca, para aspirantes de 31 a 45 años y una Miss Elegancia, para mujeres desde los 46 años.

Los interesados en presentarse a este concurso pueden consultar las bases y descargar la ficha de inscripción en la web del Ayuntamiento de Torrox y en el canal de Telegram 'iTorrox'. Las inscripciones ya están abiertas y se realizan presentándolas en el teatro Villa de Torrox o rellenando el formulario y enviándolo por correo electrónico a la dirección fiestas@torrox.es. El comité organizador de la gala está formado por Belén Baena, Lidia Salvatierra, Desiré Sánchez, Georgina Toro y Patricia Salvatierra, representando a distintos colectivos y asociaciones.