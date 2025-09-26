Torre del Mar celebrará su Oktoberfest el 11 y 12 de octubre

Torre del Mar será punto de encuentro de los aficionados a la cerveza en octubre, ya que la localidad malagueña celebrará una nueva edición de ... su Oktoberfest los próximos días 11 y 12.

La celebración se desarrollará en la Avenida Toré Toré, y contará con la colaboración activa de los establecimientos hosteleros de la zona.

El programa de actividades incluirá música en directo, espectáculos y actuaciones para todos los públicos, con tributos destacados a grupos como El Último de la Fila o Maná, entre otros. Habrá dos escenarios y las actividades comenzarán, tanto el sábado como el domingo, a las 13 horas.