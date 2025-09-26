Torre del Mar celebrará su Oktoberfest el 11 y 12 de octubre
La fiesta de la cerveza contará con música en directo y espectáculos para todos los públicos en la Avenida Toré Toré
Málaga
Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:40
Torre del Mar será punto de encuentro de los aficionados a la cerveza en octubre, ya que la localidad malagueña celebrará una nueva edición de ... su Oktoberfest los próximos días 11 y 12.
La celebración se desarrollará en la Avenida Toré Toré, y contará con la colaboración activa de los establecimientos hosteleros de la zona.
El programa de actividades incluirá música en directo, espectáculos y actuaciones para todos los públicos, con tributos destacados a grupos como El Último de la Fila o Maná, entre otros. Habrá dos escenarios y las actividades comenzarán, tanto el sábado como el domingo, a las 13 horas.
