Música, arte, cultura y color se dan cita en Arriate en la XIX Fiesta en el Aire

El municipio de Arriate celebra del 10 al 12 de octubre su XIX Fiesta en el Aire. Una nueva edición de este encuentro, declarado de ... Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, que ofrecerá a los asistentes más de 20 conciertos y un amplio programa de actividades culturales dirigidas a todos los públicos.

Así lo ha anunciado el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, junto al alcalde de Arriate, Francisco Javier Anet, y la responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, Gema Domínguez, en la presentación del cartel y la programación de la edición 2025 que desarrollará durante el fin de semana en esta localidad perteneciente a la comarca de la Serranía de Ronda.

En este sentido, López Mestanza ha destacado la importancia de apoyar este tipo eventos multiculturales donde concurren música, exposiciones, gastronomía, y que además sirve de escaparate para que artistas muestren sus creaciones.

«Entre los objetivos de la Diputación de Málaga está fomentar el desarrollo de los municipios menores de 20.000 habitantes y combatir la despoblación, además de impulsar el turismo de ocio, cultural e interior«, ha matizado el responsable de Cultura de la institución provincial.

Domínguez ha destacado la importancia de apoyar una edición más a uno de los eventos culturales más importantes de la Serranía de Ronda, que es capaz de perdurar y reinventarse.

Por su parte, el alcalde de la localidad ha explicado que se trata de un encuentro que cuenta con la implicación de todos los vecinos, y como todos los años presenta un variado programa de actividades con el objetivo de potenciar la música como plataforma de difusión cultural. Asimismo, durante el fin de semana el pueblo también contará con un mercadillo artesanal y gastronómico, talleres, concursos de pintura, fotografía, relato corto, teatro, exposiciones y pasacalles, ha detallado Anet.

Este año, tal y como ha explicado Anet, como anécdota, el artista colombiano Sebastián Yatra ha mostrado su apoyo y ha animado ha animado a través de las redes sociales a acudir a esta singular celebración que espera recibir a 30.000 visitantes.

Actuaciones

En el escenario principal de la XIX edición de la Fiesta en el Aire, actuarán Tomasito, Alvaro García, Triana, Gordo Máster, Trashtucada, Gonzalo Alhambra, Planeta 80, Super Heavy Sound, The Donelle, Molestando a los vecinos, Something about tsunamis, La Taraska, Habitantes, Delirio de Cherry, Paul BRead y DJ JuancaCM, entre otros.

Tendrán cabida grupos de primer nivel y dj's emergentes del panorama nacional. Igualmente, las bandas de música municipales y las batucadas serán las encargadas de animar las calles del municipio todos los días con pasacalles.

Además de transformar sus calles en un gran escenario al aire libre donde la música y las artes plásticas serán las protagonistas, Arriate también ofrece un amplio programa de actividades para todos los públicos, acompañados de talleres, pasacalles, exposiciones y un animado mercadillo artesanal.

La programación incluye concursos como el de pintura rápida, talleres de esparto y perfumería, actividades familiares, cuentacuentos y espectáculos de fuego, entre otras actividades.