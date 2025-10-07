Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación del evento. SUR

Música, arte, cultura y color se dan cita en Arriate en la XIX Fiesta en el Aire

La cita ofrece un amplio programa de actividades para todos los públicos: talleres, pasacalles, exposiciones y un animado mercadillo artesanal

SUR

Martes, 7 de octubre 2025, 13:55

Comenta

El municipio de Arriate celebra del 10 al 12 de octubre su XIX Fiesta en el Aire. Una nueva edición de este encuentro, declarado de ... Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, que ofrecerá a los asistentes más de 20 conciertos y un amplio programa de actividades culturales dirigidas a todos los públicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  7. 7 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  8. 8 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  9. 9 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol
  10. 10 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Música, arte, cultura y color se dan cita en Arriate en la XIX Fiesta en el Aire

Música, arte, cultura y color se dan cita en Arriate en la XIX Fiesta en el Aire