La Caja Blanca acoge 'ImaginaMálaga' con actividades gratuitas vinculadas a la Cultura pop y la literatura fantástica
Las jornadas ofrecen talleres, conferencias, exhibiciones, juegos y concursos de cosplay y K-pop, entre otros eventos lúdicos dirigidos especialmente al público juvenil
SUR
Jueves, 2 de octubre 2025, 12:45
La Caja Blanca acoge el encuentro 'ImaginaMálaga' del 10 al 12 de octubre con actividades culturales y lúdicas gratuitas relacionadas con la cultura pop, la ... literatura fantástica y el mundo del cómic. Las jornadas, organizadas por el Área de Juventud en colaboración con la asociación 'QI`Tomer', ofrecen talleres, conferencias, exhibiciones, juegos y concursos de cosplay y K-pop, entre otros eventos lúdicos dirigidos especialmente al público juvenil.
La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, junto al presidente de la asociación 'QI`Tomer', Raúl García, ha presentado hoy la programación de 'ImaginaMálaga' que durante tres días incluirá una variada representación de actividades ligadas a la cultura pop como el cómic, manga, literatura fantástica y otras temáticas alternativas, con el objetivo de fomentar la cultura y el ocio saludables entre los jóvenes.
Entre las actuaciones más destacadas, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones de esgrima clásica y de lucha con espada láser, una pasarela cosplay, una mini liga de K-pop o encuentros con autores nacionales e internacionales de cómic como Mike Collins. La cita tendrá lugar en La Caja Blanca, en la avenida Editor Ángel Caffarena número 8, con entrada libre a todas las actividades hasta completar aforo.
Programación
Viernes, 10 de octubre
- 17:15 a 18:30 h. Encuentro con Mike Collins 'Cómo crear un storyboard', junto a Alberto Díaz, traductor de cómic. Sala de conferencias.
- 19:00 a 20:00 h. Concierto de bandas sonoras a cargo de La Malagueña Sinfónica. Auditorio.
- 20:30 a 21:30 h. Entrega de premios Imagina Málaga. Auditorio.
Sábado, 11 de octubre
· Auditorio:
- 11:15 a 12:00 h. Exhibición de lucha de sable láser por Ludosport.
- 17:00 a 19:00 h. Pasarela Cosplay.
· Sala de conferencias:
- 11:15 a 12:15 h. Mesa redonda 'Doctor Who, el universo expandido' por Xisco Lozano.
- 12:30 a 13:00 h. Presentación del cómic 'Historia, hechos y personajes' por su autor, Paco Nájera.
- 13:15 a 14:15 h. Encuentro con Bruto Pomeroy
- 14:30 a 15:00 h. Presentación 'El churro ilustrado', de Fritz.
- 16:00 a 17:00 h. Encuentro con la escritora Laura Díaz.
- 17:30 a 19:00 h. Presentación cómic 'El Evangelio Negro', por Miguel Ángel Cáceres, Manuel Amaro, Doctor Zonum y moderado por Juan Alberto Guzmán.
- 19:15 a 20:30 h. Mesa redonda 'Doctor Who en el cómic', por Mike Collins, Xisco Lozano y Laura Díaz, moderada por Juan Albero Guzmán y Alberto Díaz.
· Sala de Artes Escénicas: seminarios de lucha de espada láser por Ludosport.
· Sala de formación:
- De 11:00 a 13:00 - Taller de dibujo por Nacho Arranz.
- De 13:30 a 14:30 - Presentación editorial Maldragón.
- De 17:00 a 19:00 - Taller de dibujo por Nacho Arranz.
- De 19:30 a 20:30 - Presentación editorial Serendipia de las obras 'Los locos años 20', por Fritz, y 'Liberterra', por Javier Mora.
· Explanada exterior:
- Seminarios de esgrima histórica por Constantia.
- Mini liga de K-POP durante todo el día.
- Actividades Kendama.
- Juegos tradicionales organizados por los alumnos del GS de Enseñanza y Animación Sociodeportiva del IES la Rosaleda.
Domingo, 12 de octubre
· Auditorio:
- 11:30 a 12:30 h. Exhibición de Constantia (Esgrima histórica)
- 13:00 a 16:00 h. Concurso de K-Pop.
· Sala de conferencias:
- 11:30 a 12:30 h. Presentación editorial Leviathans Lab.
- 13:00 a 14:00 h. Presentación de la novela 'Torre Arco y Mala Sangre' con sus autores, Juan Guinot y Carmen Moreno.
- 16:00 a 17:30 h. Mesa redonda sobre la espada y brujería en el cómic y representaciones de las armas y el combate, por Raúlo Cáceres y Patricia Castañeda (Constantia), moderado por Juan Alberto Guzmán.
- 18:00 a 19:30 h. Mesa redonda 'Traduciendo al demonio de la cocina del infierno, Los Amos de Mega-City, El perro de estroncio y Flash Gordon', con Juanan Cruz, Alberto Díaz y moderado por Juan Alberto Guzmán.
· Sala de formación:
- 11:30 a 13:00 h. Taller de caligrafía japonesa (SHODO) por Yaiyai Academy.
- 16:00 a 17:00 h. Presentación de Coronado Producciones.
- 17:00 a 18:30 h. Taller de papiroflexia japonesa (origami) por Yaiyai Academy.
- 18:45 a 19:45 h. Presentación del libro 'Malaca Imperialis' con su autor, Jaime Noguera.
· Sala de Artes Escénicas: Seminarios de lucha de espada láser por Ludosport.
· Patio exterior:
- Seminarios de esgrima histórica por Constantia.
- Bailes de K-POP
- Actividades Kendama.
- Juegos tradicionales organizado por los alumnos del GS de Enseñanza y Animación Sociodeportiva del IES la Rosaleda.
