La Caja Blanca acoge 'ImaginaMálaga' con actividades gratuitas vinculadas a la Cultura pop y la literatura fantástica

Las jornadas ofrecen talleres, conferencias, exhibiciones, juegos y concursos de cosplay y K-pop, entre otros eventos lúdicos dirigidos especialmente al público juvenil

SUR

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:45

Comenta

La Caja Blanca acoge el encuentro 'ImaginaMálaga' del 10 al 12 de octubre con actividades culturales y lúdicas gratuitas relacionadas con la cultura pop, la ... literatura fantástica y el mundo del cómic. Las jornadas, organizadas por el Área de Juventud en colaboración con la asociación 'QI`Tomer', ofrecen talleres, conferencias, exhibiciones, juegos y concursos de cosplay y K-pop, entre otros eventos lúdicos dirigidos especialmente al público juvenil.

