Una imagen de archivo de un anterior Brunch. SUR

El puente más 'electrónico' con tres días de Brunch en Málaga

El conocido sello organiza una fiesta en el Auditorio Municipal los días 10, 11 y 12 de octubre con actuaciones de Eric Prydz, Martinez Brohters, Deborah de Luca y Enrico Sangiuliano, entre otros

Matías Stuber

Matías Stuber

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:46

Enhorabuena a los amantes de la música electrónica y de la buena fiesta en general. Los días 10, 11 y 12 de octubre se podrá ... disfrutar en Málaga de uno de los carteles más selectos que se recuerdan por estas tierras. Tanto por la acumulación de nombres como por las horas sesiones acumuladas. La promotora que está detrás de los conocidos Brunch Elekronik trae al Auditorio Municipal un evento acuñado como 'Brunch Weekender' y en el que figuran Eric Prydz, Martinez Brothers, Deborah de Luca o Enrico Sangiuliano, entre otros.

