El puente más 'electrónico' con tres días de Brunch en Málaga

Enhorabuena a los amantes de la música electrónica y de la buena fiesta en general. Los días 10, 11 y 12 de octubre se podrá ... disfrutar en Málaga de uno de los carteles más selectos que se recuerdan por estas tierras. Tanto por la acumulación de nombres como por las horas sesiones acumuladas. La promotora que está detrás de los conocidos Brunch Elekronik trae al Auditorio Municipal un evento acuñado como 'Brunch Weekender' y en el que figuran Eric Prydz, Martinez Brothers, Deborah de Luca o Enrico Sangiuliano, entre otros.

No es la primera vez que Brunch Elektronik aterriza en Málaga. Pero sí es el proyecto más ambicioso hasta el momento. Por el fondo y por las formas. Esta vez se contará con varios escenarios en el recinto que funcionarán al mismo tiempo y la amplia presencia de DJ's apela a todos los gustos. En un principio, están cubiertas las expectativas de aquellos que prefieren sonidos más melódicos y también las de los que prefieren un techno más veloz y contundente.

Como se ha mencionado, el evento se distribuye en tres días. El cartel del viernes está encabezado por un DJ que atrae por sí solo a gente en todo el mundo. Eric Prydz actuará en el Auditorio Municipal en un primer día en el que estará acompañado por Johannes Brecht (live), Zamna Soundsystem y Katia Gertner.

Ampliar El Auditorio Municipal se llenará de nuevo para un Brunch. SUR

Después de un viernes en cliché de abrir boca, siguen un sábado y un domingo cargados de DJ's muy destacados y con muchas horas de vuelo en las grandes salas y festivales. El sábado ya entran en acción tres escenarios de manera simultánea. Cuartero, Loco Dice, Stella y The Martinez Brothers actuarán en el segundo día. También Hernan Cattaneo, Fiona Kraft o Jan Blomqvist, entre otros.

Para cerrar, ya en víspera de festivo, el Brunch Electronik de Málaga, el domingo brinda la oportunidad de ver a Gerd Janson, Eliza Rose, Mochakk y Solarce Brothers. Los que buscan techno veloz estarán servidos con las sesiones de Deborah de Luca, Enrico Sangiuliano, Space92 y Santa K. La sala Paris15 será el escenario para celebrar los after party, con margen hasta las siete de la mañana. Brunch Eletronik cuenta con el apoyo de Cervezas Victoria, Repsol, Red Bull, Schweppes, Bardinet, OCB e Imagin.