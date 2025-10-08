Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La cita se celebrará de 13.00 a 00.00 horas en el Parque de La Represa. SUR

Diez países se darán cita del 10 al 13 de octubre en el Festival de la Hispanidad de Marbella

La iniciativa se celebrará de 13.00 a 00.00 horas en el Parque de La Represa

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:19

Diez países se darán cita del 10 al 13 de octubre en el Festival de la Hispanidad de Marbella para compartir tradiciones y sabores en ... una gran fiesta multicultural. La asesora responsable de Extranjeros Residentes, Remedios Bocanegra, acompañada del promotor de Baobab Eventos, Sebastián Gosatti, ha presentado hoy la iniciativa, que se celebrará de 13.00 a 00.00 horas en el Parque de La Represa, y ha destacado que esta cita «es fruto del trabajo conjunto con las asociaciones de hispanoamericanos de la ciudad con el objetivo de promover la convivencia, la integración y el intercambio entre la comunidad local y los visitantes».

