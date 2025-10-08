Diez países se darán cita del 10 al 13 de octubre en el Festival de la Hispanidad de Marbella para compartir tradiciones y sabores en ... una gran fiesta multicultural. La asesora responsable de Extranjeros Residentes, Remedios Bocanegra, acompañada del promotor de Baobab Eventos, Sebastián Gosatti, ha presentado hoy la iniciativa, que se celebrará de 13.00 a 00.00 horas en el Parque de La Represa, y ha destacado que esta cita «es fruto del trabajo conjunto con las asociaciones de hispanoamericanos de la ciudad con el objetivo de promover la convivencia, la integración y el intercambio entre la comunidad local y los visitantes».

«Se ha concebido como una celebración familiar y acogedora, pensada para que tanto vecinos como turistas disfruten de la gastronomía, de la música y de las costumbres de los participantes», ha señalado, al tiempo que ha puesto el acento en que «se respetarán los horarios y niveles de sonido para garantizar que se desarrolle en un ambiente agradable para todos».

«La comunidad hispanoamericana en el municipio es muy numerosa y activa y contribuye de forma destacada a la vida social y cultural», ha valorado Bocanegra, quien ha detallado que en el festival participarán Paraguay, Ecuador, Chile, México, Argentina, Venezuela, Perú, Cuba, Colombia y España, que ofrecerán una amplia variedad gastronómica y de espectáculos en directo. En concreto, Paraguay, representado por el Grupo Cultural Paraguay Sin Fronteras, ofrecerá especialidades como la chipa, la sopa paraguaya, el borí borí y el chipa guazú, acompañadas del tradicional clericó, mientras que Ecuador llevará su música y bailes populares junto a platos típicos como los tamales, humitas, encebollado, ceviche y empanadas de viento.

Ceviche, quesadillas, arepas...

Por su parte, Perú, con el apoyo de PromPerú España y el chef Jack Villanueva del restaurante Lima 26, propondrá una degustación de ceviche, causa limeña y chancho al palo, además de pisco y un espectáculo folclórico a cargo del grupo Inty Raymi; Cuba desplegará la alegría del Caribe con cócteles como mojito, daiquirí y piña colada, y platos como ropa vieja, arroz congrí y tamales, mientras la banda Móni Kanana pondrá la nota musical, y Argentina exhibirá su maestría en la parrilla con carnes al estilo gaucho, empanadas al horno y vinos de Mendoza y Salta, acompañados de las actuaciones del Ballet Martín Fierro y el músico Gustavo Patiño.

Por último, México, representado por Mulita Cocina Mexicana, ofrecerá tacos, nachos, quesadillas y tamales, junto a margaritas y micheladas, con música en directo del Mariachi Jalisco y la cantante Pathy Castillo; Colombia presentará su Chiva Rumbera, desde la que se servirán arepas, lechona y empanadas, con música vallenata y cumbia en vivo, y Venezuela, de la mano de la asociación Venemar y el restaurante Goyi Gourmet, ofrecerá arepas, tequeños, cachapas y el tradicional sancocho dominical, además de bebidas típicas. Habrá actuaciones de Danzas Venemar y de la mezzosoprano Ada Núñez.

«Este festival pretende ser una gran fiesta que celebre lo que nos une como pueblos hermanos: una lengua común, una herencia cultural compartida y valores que siguen estrechando los lazos entre las naciones hispanohablantes», ha concluido Bocanegra.