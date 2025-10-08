Cacharritos a dos euros, magia, dar biberón a chivos y más planes con niños para este puente en Málaga

La Cochera Cabaret (Avenida de los Guindos nº19) acoge un musical infantil este domingo dirigido a toda la familia: 'Bella y Bestia son'. Se trata ... de una adaptación de esta clásica historia en la que no faltará Gastón, las entrañables mascotas Ding Dong, Lumière, Sra. Potts, así como Bella y Bestia. El espectáculo incluye un decorado especial de teatro y un atrezzo elegido cuidadosamente para crear una gran experiencia en familia. Entradas: 9 euros.

Hasta el 13 de octubre Feria en Fuengirola y Nerja

¿Ganas de feria? Apunta: Fuengirola y Nerja celebran estos días sus fiestas patronales. En ambos casos hay prevista una programación con actividades para todas las edades. En Nerja las atracciones contarán con precios reducidos: del 8 al 12 tendrán un coste de 3,5 euros, y el día 13, Día del Niño, será aún más económico, con un precio de 2 euros. El casco urbano y el Balcón de Europa también tendrá un papel primordial durante los días festivos ya que albergarán la feria de día y las actividades infantiles. (Lee la programación, aquí).

Del 10 al 12 ImaginaMálaga: salón de cómic y fantasía

La Caja Blanca acoge el encuentro 'ImaginaMálaga' del 10 al 12 de octubre con actividades culturales y lúdicas gratuitas relacionadas con la cultura pop, la literatura fantástica y el mundo del cómic. Las jornadas, organizadas por el Área de Juventud en colaboración con la asociación 'QI`Tomer', ofrecen talleres, conferencias, exhibiciones, juegos y concursos de cosplay y K-pop, entre otros eventos lúdicos dirigidos especialmente al público juvenil. Toda la información, aquí.

10, 11 y 12 La Fiesta en el Aire de Arriate

Arriate celebra una nueva edición de la Fiesta en el Aire, un encuentro declarado de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, que ofrecerá a los asistentes más de 20 conciertos y un amplio programa de actividades culturales dirigidas a todos los públicos: talleres, pasacalles, exposiciones y un animado mercadillo artesanal

La cita arranca con toda la fuerza y el ritmo de Quilombeira Batucada y, a partir de entonces, se sucederán duferentes actuaciones y actividades. El domingo el pueblo se iluminará con el arte y el misterio del mago malagueño Adrián Lima. En el escenario principal actuarán Tomasito, Älvaro García, Triana, Gordo Máster, Trashtucada, Gonzalo Alhambra, Planeta 80, Super Heavy Sound, The Donelle, Molestando a los vecinos, Something about tsunamis, La Taraska, Habitantes, Delirio de Cherry, Paul BRead y DJ JuancaCM, entre otros. (Toda la información de la fiesta, aquí).

Del sábado 11 al lunes 13 Feria del ganado en Villanueva de Tapia: alimentar a cabras, atracciones infantiles y la Carrera de Autos Locos

Villanueva de Tapia celebra este fin de semana su 155ª Real Feria de Ganado, declarada Fiesta de Singularidad Turística por la Diputación. La inauguración tendrá lugar el viernes por la noche, y del sábado 11 al lunes 13 se desarrollarán el tradicional mercado de ganado, la exposición y venta de maquinaria agrícola y un mercado agroalimentario con productos Sabor a Málaga, además de recreaciones históricas y otras actividades lúdicas como talleres, actuaciones musicales y animación infantil.

La cita incluye actividades que harán las delicias de los más pequeños de la casa tales como la 5ª Recreación Histórica de la Real Feria de Ganado, donde se representan dos escenas teatralizadas en las que se recrea el paseo en carroza de caballos de la Condesa de Montefuerte y el momento en el que se autorizó la celebración de la 1ª feria de 1869 por parte de la autoridad competente de la época. El lunes, último día de la feria, estará dedicado a los más pequeños, con nuevas oportunidades de darle el biberón a los chivitos, atracciones infantiles de 11.00 a 16.00 horas, y la Carrera de Autos Locos (16.00 horas), que cerrará la jornada y la feria.

Hasta el 19 de octubre El Circo Quirós, en el recinto ferial

El Circo Quirós levanta su gran carpa en el recinto ferial de Málaga, donde permanecerá hasta el próximo 19 de octubre. Ofrecerá funciones este jueves, viernes, sábado, domingoy lunes 13 de octubre. El precio de las localidades es de 9 euros en adelante. Los menores de dos años entran gratis.

11 de octubre Picasso en familia

El Museo Casa Natal Picasso ofrece todos los sábados una propuesta lúdica y formativa sobre las diversas facetas de la creatividad picassiana. La actividad, gratuita, está dirigida familias con niños/as de entre 3 y 12 años y se va a seguir desarrollando hasta el próximo 20 de junio de 2026. Este sábado 11 de octubre la cita versará sobre 'Líneas en el espacio', una propuesta para hacer flotar formas dibujadas en el espacio tal y como Picasso y Julio González hicieron con sus esculturas. Incluye visita al Museo Casa Natal Picasso (planta baja). requiere inscripción previa en mediacion.mcnpicasso@malaga.eu