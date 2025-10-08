Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Planes en familia

Cacharritos a dos euros, magia, dar biberón a chivos y más planes con niños para este puente en Málaga

Nerja y Fuengirola celebran sus ferias y fiestas patronales. La Cochera Cabaret propone un musical infantil sobre Bella y Bestia mientras que la Caja Blanca acoge 'ImaginaMálaga', el salón del cómic y fantasía

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:38

  1. 12 de octubre

    Teatro infantil: 'Bella y Bestia son'

La Cochera Cabaret (Avenida de los Guindos nº19) acoge un musical infantil este domingo dirigido a toda la familia: 'Bella y Bestia son'. Se trata ... de una adaptación de esta clásica historia en la que no faltará Gastón, las entrañables mascotas Ding Dong, Lumière, Sra. Potts, así como Bella y Bestia. El espectáculo incluye un decorado especial de teatro y un atrezzo elegido cuidadosamente para crear una gran experiencia en familia. Entradas: 9 euros.

