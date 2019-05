La Noche en Blanco, Ronda romántica, motos y más ideas para disfrutar del 'finde' en Málaga Agenda de ocio La Fiesta del Deporte celebra su séptima edición, las pinacotecas celebran el Día de los Museos con jornadas de puertas abiertas y Marlango presenta su nuevo disco ISABEL MÉNDEZ Málaga Miércoles, 15 mayo 2019, 22:50

Jueves Pedro Guerra y sus 'Golosinas'

'Golosinas' es, además del disco debut del cantautor canario Pedro Guerra, uno de los más influyentes en la música en español de los 90. Un trabajo que supuso toda una revolución gracias a la profundidad y frescura de sus composiciones, y que con el tiempo se ha convertido en el álbum de cabecera de toda una nueva generación de cantautores. Fue Disco de Platino y 'Contamíname', su canción bandera, fue galardonada con un Premio Ondas. #golosinas 2018 contiene el álbum original cuidadosamente remasterizado y las colaboraciones de Juanes, Pablo López, Rozalén y Vanesa Martín. Con él vuelve a la carretera y este jueves lo presentará en el Teatro Cervantes. La cita es este jueves a las 20 horas. El precio de las entradas oscila entre los 12 y los 36 euros.

Jueves y viernes Itinerarios musicales en el Museo Ruso

Este jueves y viernes las salas de la exposición 'Santas, reinas y obreras', en la Colección del Museo Ruso, podrán recorrerse de manera singular, siguiendo los Itinerarios musicales que han preparado los músicos en formación de la Academia Internacional Galamian, promovida por la Fundación Reina Nilsen.

En este proyecto colaborativo, que une música y artes plásticas en las salas del centro, siete jóvenes instrumentistas han preparado una propuesta de repertorio afín en estética y concepto a las obras de la exposición. Las actuaciones, de entre 10 y 15 minutos, se sucederán en espacios previamente definidos del centro expositivo. La experiencia del visitante será tal que, mientras recorre las salas de la exposición, encuentre en ellas distintos eventos musicales, cuya acción se ordenará en cronología correlativa a la dirección del recorrido estándar de la exposición.

Las piezas seleccionadas van desde el folklore siempre presente en la tradición compositiva rusa hasta la música de cine, incluyendo obras de compositoras femeninas y alguna que otra sorpresa en la puesta en escena, en lo que se plantea como una experiencia de arte total, con lenguajes distintos complementándose entre sí.

La hora de inicio es las 18.30 horas. El acceso a la actividad es libre con la adquisición de entrada a la exposición anual o combinada hasta completar aforo (60 personas). Las entradas pueden adquirirse en la recepción desde las 10 horas los mismos jueves y viernes.

Del viernes al domingo VII Fiesta del Deporte de Málaga

La séptima Fiesta del Deporte convertirá a todos los distritos malagueños en zonas donde no se dejará de practicar deporte durante este fin de semana, ya que se han programado más de 300 actividades gratuitas tanto en instalaciones convencionales y no convencionales. Para más detalles, ver aquí.

Viernes Visita especial al MUPAM

Con motivo del Día Internacional de los Museos (ICOM), el MUPAM organiza este viernes una visita guiada centrada en dar a conocer los pigmentos que han utilizado los artistas expuestos en la colección permanente del museo para crear sus obras de arte. El origen de estas sustancias colorantes y las tradiciones que guardan sus historias permiten profundizar aún más en la obra y el proceso de creación. Es importante difundir este tipo de conocimiento con el objetivo de salvaguardar el patrimonio histórico-artístico y transmitirlo a futuras generaciones.

La visita se realizará a las 18 horas, actividad gratuita y previa inscripción en el correo electrónico difusionmuseo@malaga.eu. Para más información puede consultar en el teléfono 951928710 en horario 10:00 a 14:00 horas y 17:00 a 20:00 horas.

Viernes Marlango, en concierto

Después de cuatro años sin pasar por el estudio vuelve Marlango a los escenarios con su nuevo trabajo discográfico, el séptimo, Technicolor. Un álbum que describen como «difícil de etiquetar» y que «reúne diez estados de ánimo, diez atmósferas que permiten al oyente entrar en un universo irreal. Un disco denso. Con un sonido muy crudo y de ahora.» Para Marlango, este es el trabajo que más se aproxima a su búsqueda musical. Aunque se inspire en épocas pasadas tiene un componente contemporáneo que no deja lugar a la melancolía. Y este viernes se presenta (20 horas) en el Teatro Cervantes de Málaga. Las entradas cuestan entre 10 y 27 euros.

Del viernes al domingo Salón Moto Málaga

El Salón Moto Málaga (MOMA), la cita ferial más importante de Andalucía del sector y una de las referencias nacionales, se desarrollará en el Palacio de Ferias de Málaga y albergará a más de 30 marcas de todo tipo de motocicletas en su zona expositiva. Ofrecerá del viernes al domingo una gran exposición de más de 30 marcas de motocicletas, con una amplia variedad de modelos, que incluirá unidades tan diversas como motos eléctricas, deportivas, touring, urbanas, scrambler, scooters, trial, enduro, raid o de carretera, entre otras. Para más detalles, ver aquí.

Hasta el sábado Ruta del Rock en Torremolinos

Torremolinos celebra su VIII Ruta del Rock hasta este sábado, tiempo durante el cual 35 bares, locales, plazas y calles del municipio se convertirán en escenarios de hasta 50 conciertos de pop, rock, soul o jazz, entre otros géneros, que harán rotar por la localidad a 32 bandas, grupos y solistas que convertirán el municipio en un enorme plató de música en vivo. El horario general de actuaciones irá desde las 19,00 hasta las 22,00 horas, si bien también, en alguno de los casos, habrá sesiones a las 17,00 y las 18,30 horas.

Torremolinos es un escenario vivo. El municipio afronta el próximo fin de semana, el viernes 17 y el sábado 18 de mayo, la segunda etapa de la VIII Ruta del Rock que, además, se verá potenciada con la celebración en paralelo y en este caso hasta el domingo 19 del IV European Rock'n'Roll Meeting.

Veintinueve bandas, grupos y solistas de pop, rock, soul, surf o jazz y, como valor añadido mucho rock and roll de los años 50's a los 70's que llegará con el europeo de la mano de 15 bandas de tres países (Finlandia, Francia y España), serán los protagonistas de 35 conciertos en 20 escenarios distribuidos por locales y plazas de la localidad en un fin de semana intenso en lo musical. La programación del viernes comenzará a las 19,00 horas en el Taj Grill donde actuará 'Raúl Benítez'. Le seguirá a las 20,00 horas en el Shawarma Simón la '12-13 Reggae Band', mientras que 'Jesús Palma' lo hará a la misma hora en la Pizzería La Favorita. A las 20,30 horas comenzará el concierto de 'Víktima o Verdugo' en La Cervezoteca; a las 21,00 horas lo hará 'José Ortega y Andrés Camacho' en el gastrobar Con dos Huevos y 'Rubio Americano' en el escenario del Café Bar Central.

La noche del viernes continuará con el 'Sun Elvis Presley Tribute' en el Peggy Sue´s a las 21,30 horas, mismo horario en que 'Jesús Palma' ofrece su segundo pase en la Pizzería La Favorita. El programa de la VIII Ruta del Rock de ese día se cerrará con la actuación del segundo pase de 'Rubio Americano' en el Café Bar Central.

La Ruta del Rock de Torremolinos 2019, edición primavera –cuenta con otra convocatoria invernal-, pondrá el colofón el sábado 18 con las actuaciones de 'Jazz Fusión Dúo' en el Arena Resto Bar (a las 20,00 y a las 21,00 horas); de 'Seyro' en el Resto Bar La Eskinita (21,00 y 22,00 horas), los 'Vanity Vandals' en el Lombok (también a las 21,00 y 22,00 horas); los 'Money Makers' en el Guinns (con dos pases a las 20,00 y a las 21,30 horas); 'Stereo 80' estará a las 21,00 horas en La Pepa, 'Pepe Torregrosa' en la Luna Egipcia (a las 21,00 y 22,00 horas) y 'Luis Casado y Juan Perico Berrocal' actúan en el restaurante Mejor con Reserva a las 20,00 y a las 22,00 horas.

A todo eso se une la celebración del IV European Rock'N'Roll Meeting desde el propio viernes 17 y, en este caso, hasta el domingo, 19 de mayo, un día más que la anterior. Quince bandas de rock and roll, procedentes de tres países, pondrán sonido de la mejor música de los años 50, 60 y 70 a los escenarios instalados en el pasaje Pizarro (pleno centro), el viernes; y en el oasis de la plaza de El Remo (La Carihuela), el sábado y domingo, en un evento organizado por el ayuntamiento, en colaboración con el Sleazy Récord y el Rockin'Race.

La Cervecería Twister alberga el viernes las actuaciones de los españoles 'Saint Peter Square' a las 20,00 horas; de los finlandeses 'Kasino Kings' a las 21,00 horas y los franceses 'Ducky Jim Trío' a las 22,00 horas.

El festival pasará el sábado 18 a la plaza de El Remo con un gran festival amenizado a partir de las 11,45 horas por el finlandés 'DJ Farmer John' y que recibirá las actuaciones de los también finlandeses 'Tina Bednoff & The Cocktailers' (12,00 horas); los 'Moontones' (13,00 horas) y los 'Million Dollar Tones' (14,00 horas); y a los que seguirán a los 'Hot Clover Club' (17,00 horas), 'The Relics' (18,00 horas) y 'Sultans of Jungle', a las 19,00 horas –todas ellas bandas también procedentes de Finlandia-.

El IV European Rock'N'Roll Meeting de Torremolinos cubrirá la tercera y última jornada de su programación el domingo, 19 de mayo, con los pases en los mismos horarios del día anterior de los 'Sunconnection', los franceses 'Tennessee' y 'Dr.Snout and his Hogs of Rhythm' en horario de mediodía; y los ' finlandeses 'The Amazing Meat Men', 'MysteryTrain'. El broche de oro llegará a las 19,00 horas de la mano de los estrellas invitadas 'SaraLee and Bert B. Sings Duets , com intérpretes finlandeses y españoles).

Viernes Capullo de Jerez presenta su nuevo disco

Capullo de Jerez presenta en concierto en Málaga su nuevo disco, 'Mi música', que el cantaor jerezano ha lanzado este año, despues de 12 años sin editar nada nuevo. Un trabajo que incluye seis composiciones originales del artista y otras tres que son canciones populares adaptadas y arregladas por él mismo. Miguel Flores repasará las canciones de su sexto disco en solitario y también lo más conocido de su repertorio. La cita es este viernes en la sala París 15 a las 22 horas. Las entradas cuestan 15 euros.

Hasta el lunes Fiestas de San Isidro Labrador en Churriana

Churriana celebra sus Fiestas Populares de San Isidro Labrador, que se desarrollarán del 10 al 20 de mayo. Como novedades de esta edición figuran el nuevo recinto en el sector El Pizarrillo, debido al inicio de las obras de urbanización de los terrenos donde se ha ubicado anteriormente y que volverá a acoger la feria una vez finalizadas dichas obras. De esta forma, el acceso de vehículos a la zona de estacionamiento para el Real de la Feria será por calle Caliza y la salida se realizará por avenida de China.

Está previsto la puesta en funcionamiento por parte de la Junta de Distrito de un autobús circular gratuito los días 18 y 19 de mayo en horario de 21:30 a 2:30 horas, con objeto de facilitar el acceso para aquellas personas que no quieran coger su vehículo.

Programa de actividades

FERIA DE DÍA

Domingo 19 de mayo

(Avda. San Javier)

12:30 h. Talleres infantiles

14.00 h. XXV Muestra Gastronómica

15:00 h. Degustación de paella popular

A lo largo de toda la jornada habrá bailes populares, carrera de cintas, música, etc.

PROCESIÓN SAN ISIDRO LABRADOR

Domingo 19 de mayo a las 19:00 horas.

DÍA INFANTIL

Lunes 20 de mayo de 19:00 a 23:00 h. con atracciones a precio reducido.

Hasta el domingo Ronda Romántica

Bandoleros, arrieros, viajeros y otros personajes de los siglos XVIII y XIX deambularán por la ciudad del Tajo en una nueva edición de Ronda Romántica. Esta fiesta temática aglutina cada año a distintas recreaciones históricas de la Serrranía de Ronda, incluidos algunos municipios gaditanos que se asociaban en el pasado a esta villa monumental. Gracias a ello, el ambiente que se consigue en las calles durante estos días es sorprendente.

Flamenco, gastronomía, paseos a caballo o un mercado -todo ambientado en aquella época- son algunos de los alicientes que esperan estos días a los visitantes. Vanessa Melgar tiene más detalles

Hasta el domingo Ruta de las cruces en Cruz del Humilladero

La Junta Municipal de Distrito nº 6 Cruz del Humilladero organiza la Ruta de la Cruz, dentro de la cual se pueden visitar hasta el próximo 19 de mayo un total de 19 cruces de las que 15 participan el concurso. Para más detalles, ver aquí

Sábado Cuentacuentos 'La aldea musical'

El Museo Interactivo de la Música invita este sábado a disfrutar en familia del cuentacuentos 'La aldea musical', en el que habrá que ayudar a encontrar la flauta mágica a dos hermanos tan valientes como ingeniosos. Durante el espectáculo, los asistentes podrán conocer los instrumentos de viento, acompañados de simpáticos personajes. La entrada cuesta 5 euros e incluye al museo de la música. Edad recomendada: a partir de 2 años.

Sábado Dorian, en concierto

El grupo Dorian llega este sábado a la sala París 15 con las canciones de su nuevo disco, 'Justicia universal', un trabajo con el que vuelven a la carga con temas nuevos desde el lanzamiento de 'La velocidad del vacío' en 2013. En este disco cuentan con las colaboraciones de Javiera Mena, León Larregui, de Zoé, y Nita, de Fuel Fandango. Los temas de este disco protagonizarán el concierto, en el que también repasarán los temas más destacados de su repertorio, según destaca Rafael Cortés. La cita es este sábado a las 21 horas y las

Sábado y domingo Romería de San Isidro en Periana

Periana pone este fin de semana el broche de oro a sus fiestas en honor a San Isidro Labrador. Tras la singular procesión del patrón por las calles del pueblo, que tuvo lugar el pasado miércoles, este sábado y domingo se celebra una romería en su honor. Los peregrinos saldrán mañana a primera hora desde el pueblo para dirigirse hasta las orillas del pantano de La Viñuela, situado relativamente cerca, donde se podrá disfrutar de un gran ambiente lúdico y folclórico.

Ambos días habrá distintas actividades, como distintas actuaciones musicales, el juego de la cucaña o una carrera de cintas a caballo. El colofón llegará con el regreso a Periana, previsto a las 19 horas, según destaca Javier Almellones.

Sábado Jornada de puertas abiertas en los principales museos de Málaga

Las principales pinacotecas de Málaga ofrecen una jornada de puertas abiertas este sábado con motivo del Día Internacional de los Museos, una cita que este año coincide en la capital con la celebración la Noche en Blanco. Así, el acceso será gratis durante todo el día en el Museo Picasso y la Casa Natal, el Museo Ruso, el Pompidou, el Carmen Thyssen, donde además realizarán actividades especiales por la efeméride. Para más detalles, ver aquí.

Sábado Noche en Blanco 2019

Una vuelta al mundo, con casi 200 actividades (gratis) repartidas en 80 escenarios por distintos puntos de la ciudad y seis horas por delante para disfrutar de la amplia oferta cultural de la capital de la Costa del Sol. Esos son los ingredientes de la Noche en Blanco de Málaga, que este sábado celebra su edición número doce. Arrancará las siete de la tarde y acabará a la una de la madrugada. Si quieres conocer el programa completo de actividades, mira aquí

Sábado y domingo 'El mago', en el Cervantes

Nadia viene de asistir a un espectáculo de magia. Allí ha participado como voluntaria en un número de hipnosis en el que el mago la ha hecho volar sobre los tejados de la ciudad. ¿O acaso no ha vuelto y sigue en el escenario, con los ojos cerrados, junto al mago? Pero entonces, ¿quién es esta mujer que se parece tanto a Nadia? A partir de ahí arranca una comedia fantástica (en sus dos acepciones) que se vuelve drama familiar e incluso relato de terror. Una mezcla de géneros que esconde muchos niveles de lectura.... Ese es el argumento de 'El mago', que puede verse este fin de semana en el Teatro Cervantes. Las funciones son el sábado a las 20 horas y el domingo a las 19. El precio de las entradas oscila entre los 10 y los 27 euros.

Domingo Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, en concierto

Pedro Pastor lleva siete años labrando el lugar del que ahora goza la canción hispanohablante. Ejemplo de autogestión, con un EP, un disco en directo y dos LP's todos ellos autoeditados, Pedro Pastor ha llenado salas, teatros y festivales de toda España y América Latina, y este domingo recala en Málaga capital.

Le avala una intensa trayectoria con más de 400 conciertos en un total de 11 países diferentes. Esta vez regresa a los escenarios, junto a los Locos Descalzos, con su nuevo trabajo que verá la luz en marzo, seguramente el disco más ecléctico de su carrera. En este nuevo disco conviven la cumbia con el funk, el rap con la champeta, la música africana con el folklore latinoaméricano sin perder la esencia de la música de autor. El concierto será el domingo en La Cochera Cabaret y contará con el grupo colombiano El CaribeFunk como teloneros que abrirán el concierto a las 20:30 horas. Las entradas cuestan 12 euros, en taquilla 15.

Domingo Cuentacuentos 'Los tres cerditos'

'Los tres cerditos' es el cuentacuentos que ofrece este domingo el Museo Interactivo de la Música para disfrutar en familia, una fábula protagonizada por tres simpáticos cerditos y un ingenioso lobo y que habla de valores como el esfuerzo y la solidaridad, dedicada a los más pequeños de la casa. La entrada cuesta 5 euros e incluye al museo de la música. Edad recomendada: a partir de 2 años.

Domingo Jornada de puertas abiertas en la Protectora

La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga celebra este domingo los diez años del refugio de La Virreina por todo lo alto. Así, desde las once de la mañana organizan una gran jornada de puertas abiertas en su sede (Camino de las Erizas 4) con múltiples actividades, como son un mercadillo, un corralito de cachorros, flashmob, visitas guiadas y talleres para los más pequeños.

Hasta el 25 de mayo Mirada femenina en el Rectorado con '#TODAS'

La obra de 18 artistas contemporáneas andaluzas se exhibe desde hasta el 25 de mayo en la Sala de Exposiciones del Rectorado. '#TODAS' es un recorrido por la historia más reciente del arte hecho por mujeres en Andalucía de diferentes generaciones y con discursos y formatos diversos, símbolo todo ello de un colectivo que, según indican sus componentes, no ha logrado todavía el justo territorio profesional. La mirada de género está presente, pero no es la única. La exposición puede visitarse de lunes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Más información

Hasta el 9 de junio 'Van Gogh Alive'

'Van Gogh Alive' abre sus puertas en un montaje instalado a la espalda de la Farola, junto a la antigua Casa de Botes del puerto malagueño. Más de 3.000 imágenes de gran formato proyectadas sobre paredes de seis metros de alto envuelven al público a través de algunos de los grandes éxitos pictóricos del maestro holandés, desde 'Los girasoles' hasta el 'Trigal con cuervos', pasando por el 'Autorretrato con la oreja vendada' y las constelaciones recreadas a gran formato a partir de 'La noche estrellada'. Hasta el 9 de junio. Adultos, 12 euros los días laborales y 14 euros los fines de semana; niños de 4 a 15 años, 9 euros; niños menores de 4 años, acompañados por un adulto, gratis. Tarifas especiales para familias y grupos. Ver más

Hasta el 9 de junio El Pompidou toca techo con Matisse

Una exquisita exposición la que el Centre Pompidou Málaga dedica al gran baluarte del arte moderno, al antagonista cómplice de Pablo Ruiz Picasso en la revolución plástica de la primera mitad del siglo pasado. Y de la mano de Matisse, el Pompidou de Málaga toca techo por ahora con una exposición tan ajustada como potente, tan deliciosa como profunda. Porque a través de este medio centenar de obras de Matisse procedentes del Centre Pompidou de París puede establecerse un relato cabal de las idas y venidas del arte moderno, al tiempo que cualquiera puede entregarse al mero goce estético de cada pieza. 'Henri Matisse. Un país nuevo' estará hasta el 9 de junio. Abierto todos los días, salvo los martes, de 9.30 a 20.00 horas. Entrada general a la colección, 7 euros. Descubre más aquí.

Hasta el 23 de junio Picasso e Iliazd se reencuentran en la Casa Natal

El Museo Pushkin de Moscú se descubre en parte en la sala de exposiciones de la Casa Natal de Picasso. Ambas instituciones unen sus caminos para arrojar luz sobre una amistad personal y artística apenas conocida, incluso por los historiadores y especialistas en la materia: la que unió durante medio siglo a Iliá Zdanévich 'Iliazd' y Pablo Ruiz Picasso. Con esa premisa, la Fundación Picasso-Museo Casa Natal y el Museo Pushkin firman una coproducción ambiciosa en lo intelectual y cuidada en lo visual, con una puesta en escena digna de la ambición del proyecto. Más de 150 piezas entre dibujos, grabados, esculturas y otros objetos que hasta el próximo 23 de junio repasan una relación cuajada en nueve libros ilustrados. Descubre más, aquí

Hasta el 8 de septiembre 'Perversidad', mujeres fatales en el Museo Thyssen

'Perversidad. Mujeres fatales en el arte moderno (1880-1950)', la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen patrocinada por Fundación Unicaja, recorre la evolución de la identidad femenina: desde la 'femme fatale' a la nueva mujer. 71 pinturas, dibujos, grabados y esculturas de instituciones y colecciones francesas, suizas, alemanas y españolas en el Museo Carmen Thyssen hasta el 8 de septiembre. Más información, aquí