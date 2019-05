Entrevistas a los candidatos a la Alcaldía de Marbella en las elecciones municipales del 26M Los candidatos a la alcaldía de Marbella. / SUR Regularizar el urbanismo, gran cuenta pendiente HÉCTOR BARBOTTA Marbella Domingo, 12 mayo 2019, 02:39

La normalización de la situación urbanística, que aún no se ha recuperado de los tres lustros de gobiernos de Jesús Gil y sus sucesores, es una de las grandes cuentas pendientes en la política municipal. La falta de suelo para equipamiento, los déficits de la movilidad y la redefinición del modelo turístico son otros de los grandes temas a abordar en el periodo 2019-2023. Marbella posee una población de 149.184 habitantes y es un es crisol de nacionalidades, con vecinos procedentes de 141 países. El 26,55% de la población es extranjera (39.597). En las anteriores elecciones: El PP, que ha ganado todas las elecciones desde 2007, perdió en 2015 la mayoría absoluta y con ella el poder municipal, que recuperó en 2017 con una moción de censura.

Ángeles Muñoz, Partido Popular «Marbella está ante una oportunidad única para dar un salto cualitativo»

-Usted ha sido alcaldesa durante diez de los últimos 12 años. ¿En qué ha mejorado la ciudad?

-Ha mejorado en todo. Cuando en 2007 llegamos al Gobierno municipal nos encontramos con un escenario caótico, hasta el punto de que el Tribunal de Cuentas consideraba que el Ayuntamiento estaba a punto de sufrir una quiebra técnica y económica. Conseguimos salvar esa situación, fraccionar la deuda heredada de años de corrupción, dar estabilidad a la plantilla municipal y recuperar unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía que prácticamente no existían. Y desarrollamos una gestión austera, acorde a un momento complicadísimo, pero que permitió devolver a Marbella la imagen de excelencia que había perdido. A partir de ahí, la ciudad ha experimentado una evolución constante, salvo los dos años de parálisis, falta de gestión y abandono del Gobierno local presidido por el PSOE. Marbella y San Pedro han mejorado en limpieza, en movilidad, su oferta cultural, en la dotación de instalaciones deportivas, en sus barrios, en sus urbanizaciones, en sus políticas sociales, en el ámbito de la juventud y, por supuesto, en materia de Turismo. Sobre todo, Marbella ha mejorado en lo que respecta a la calidad de vida de sus vecinos y a la hora de generar riqueza y crear empleo.

- ¿Cuál es su prioridad ahora?

- Marbella está ante una oportunidad única. Después de todo lo que hemos logrado, en los próximos cuatro años nuestra ciudad debe dar el salto cualitativo que nos sitúe como referencia internacional, no solo en el terreno turístico, sino también en el ámbito de la innovación, del urbanismo o de la creación de empresas. Además contamos, por fin, con el compromiso, gracias al cambio del Gobierno autonómico y con Juanma Moreno al frente, de la Junta de Andalucía con Marbella, tras décadas de abandono y maltrato a nuestra ciudad. Los próximos cuatro años van a ser claves para el desarrollo de nuestro municipio. y necesitamos un Gobierno municipal eficiente, preparado y con capacidad de gestión.

José Bernal, PSOE «Hay que posicionar a Marbella para conseguir inversiones»

–¿Qué le quedó por hacer a raíz de la moción de censura?

–Teníamos un proyecto de remodelación de barrios que pasaba por la trasformación de zonas emblemáticas de nuestra ciudad. Si algo lamento es que no se hicieran obras como las que teníamos previstas en la avenida del Trapiche o en la calle Jeddah. Miraflores y Santa Marta, junto con Plaza de Toros, Fuentenueva y Divina Pastora en San Pedro son lugares que han sufrido un abandono absoluto por parte de los equipos de Gobierno que han estado al frente de este Ayuntamiento en las dos últimas décadas. Hay otras cosas, culminar inversiones que se iniciaron bajo nuestro gobierno como el Hotel Don Miguel o el W, el centro de salud de San Pedro, etc, pero sin duda, lo que más frustración personal me causó fue la parálisis en las obras de los barrios

–¿Cuál es su prioridad para los próximos cuatro años?

–Culminar todo esto, y seguir progresando para que muchas familias que en Marbella y San Pedro que lo están pasando mal tengan una oportunidad. Además que al fin consigamos posicionar a Marbella de tal modo que consigamos inversiones que den solución al fin a problemas como la falta de infraestructuras sanitarias, educativas o a los problemas de movilidad.

Rafael Piña, Opción Sampedreña «Con el PSOE no tenemos problema en sentarnos y hablar, lo tiene Pepe Bernal»

–¿Cuál es el gran proyecto de legislatura para San Pedro además del impulso de la ELA?

–Nuestro gran proyecto para la próxima legislatura, entre otros, es la creación de nuevas zonas de aparcamiento a un precio razonable que estimamos sería de un euro.

– ¿Cuántos concejales barajan?

–Nosotros no estamos preocupados por el número de concejales, lo que nos importa es que tengamos los suficientes para optar a ese pacto de gobierno que nos permita continuar con todo lo que hemos hecho en San Pedro y en Marbella en general con la Delegación de Hacienda, para seguir mejorando nuestra ciudad.

Miguel Díaz, Izquierda Unida «Es necesario reeditar un nuevo gobierno progresista»

–Por qué no ha habido confluencia entre Izquierda Unida y Podemos

–Sí que hay confluencia dentro de nuestra candidatura con la inclusión de actores sociales referentes locales en campo como el feminismo, la ecología, la defensa de las pensiones, la educación pública o los animales. La confluencia con Podemos no se ha podido abordar con seriedad debido a las tensiones internas de esta formación. En cualquier caso, Izquierda Unida en estas elecciones es un espacio de confluencia..

–Usted ha integrado dos gobiernos, la Gestora y el tripartito. ¿Cuál fue mejor?

–Los dos han sido buenos gobiernos que han cumplido una función de utilidad para Marbella. En la Gestora pusimos orden en muchos aspectos del caos gilista y se viró el rumbo tras casi dos décadas de gilismo. El tripartito marcó una nueva etapa en materia de democracia, transparencia y pluralidad interna del Ayuntamiento. Es necesario reeditar un nuevo gobierno progresista, pero con más estabilidad y una presencia más determinante de Izquierda Unida..

María García, Ciudadanos «Ciudadanos aspira a gobernar Marbella»

-¿Cómo valora la crisis interna que ha generado en Cs su designación como candidata?

–Yo no hablaría de crisis sino más bien de un cambio y renovación del proyecto de Ciudadanos en Marbella después de cuatro años de presencia en el municipiopara poder afrontar con garantías de éxito los próximos retos que el gobierno municipal nos va a exigir. Ciudadanos Marbella no es ni puede ser nunca un proyecto unipersonal

–¿Con qué resultados se consideraría satisfecha?

-Ciudadanos aspira a gobernar Marbella obteniendo los mejores resultados de su historia. Elección tras elección hemos ido creciendo en apoyos dentro del municipio y estoy convencida de que el 26 de Mayo esa tendencia continuará y nos permitirá ser la primera fuerza política en Marbella y San Pedro.

Rosa Calvente, Vox «Siempre nos opondremos a que San Pedro tenga más autonomía»

–¿Cómo solucionaría el problema de la movilidad en Marbella?

–Es necesario un incremento significativo en el número de unidades y en la frecuencia de las rutas del transporte colectivo, con especial atención al transporte interurbano proveniente de Las Chapas y Puerto Banús. También hay que ampliar las marquesinas para ambos transportes y el aumento de la ratio en las unidades destinadas al transporte de minusválidos.

Marco Arafat Garrido, Podemos «Costa del Sol Sí Puede se moderó demasiado tras la moción de censura»

-¿Como valora el trabajo desarrollado por Costa del Sol Si Puede durante los últimos cuatro años?

-Con bastantes luces y algunas sombras. Positivamente, CSSP invistió al tripartito de Bernal desde la oposición, promoviendo políticas progresistas como empleo y feminismo, criticando justamente los incumplimientos del acuerdo de investidura y programáticos en materias como remunicipalización de servicios públicos. Desde la moción de censura, CSSP se ha moderado demasiado en las instituciones, descuidando la política en la calle, frente a las bases de Podemos, que reclamábamos una oposición más dura ante las privatizaciones del bipartito.

- ¿Por qué no hay en su candidatura ningún miembro del anterior equipo?

-Aceptar listas pactadas en despachos cerrados implicaría volver a la vieja política. Nosotros defendemos la nueva política del código ético de Podemos, en base al cual nuestros representantes públicos deben ser elegidos por las bases en unas primarias para que la gente decida. La nuestra es una candidatura de base elegida por los inscritos de Podemos en nuestro municipio a través de unas primarias a las que se ha podido presentar cualquier inscrito.

Javier LIma, Impulsa Marbella «Estamos cansados de la desigualdad y la falta de oportunidades»

–¿Qué es Impulsa Ciudad?

–Impulsa Ciudad no es un partido político. Es una agrupación de electores formada por personas como tú, cansadas por la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, el aumento de la desigualdad social, el deterioro de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad, la ausencia de una acción cultural que llegue a cada barrio y a cada grupo de edad, la falta de compromiso municipal en defensa del clima….

-¿Quiénes la forman?

La conforman 'marbelleros' de varias generaciones que han demostrado su capacidad de gestión en lo profesional y un compromiso reconocido con su ciudad, defendiendo otro modelo de ciudad con múltiples proyectos e iniciativas culturales, educativas, medioambientales o de movilidad, desarrolladas en las asociaciones a las que pertenecen muchos de sus integrantes.

Dumet Grayeb, Partido del Sur «Hay que votar a las personas, no a las siglas»

–Se presenta a las elecciones por cuarta vez. ¿Por qué?

–Porque queremos aportar la experiencia de 14 Años del pasur que está integrado y asesorados por profesionales ,industriales ,empresarios y la gente que nació y vive aquí y que sabe cuáles son las necesidades reales, cosa que desconocen los nuevos partidos que además presentan candidatos que ni viven en la ciudad. El ciudadano de la calle debe huir de los fantasmas y del ofrecimiento de obras faraónicas de los partidos viejos y nuevos. No se les puede tomar el pelo al ciudadano con falsas promesas, sobre todo cuando hay que pagar todos los meses más de 3.OOO nóminas que se llevan más 78 por ciento de los ingresos que deberían ingresar en las arcas del ayuntamiento. En esta elección hay que votar a la persona y no a las siglas.

Diego Escalona, Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) «Llevo cuatro años solucionando los problemas de mis vecinos»

Diego Escalona da el salto a la política desde la página de Facebook 'Marbella se queja'

–¿Por qué se presenta a las elecciones?

-Creo que soy la persona más capacitada para solucionar los problemas de mis vecinos puesto que llevo cuatro años haciéndolo, fomentando la participación ciudadana y sin un solo euro de presupuesto. Quiero que los partidos mayoritarios cumplan los programas electorales que llevan en las campañas, sin olvidar el que llevamos nosotros, un programa electoral social, que apoya a la vivienda y las dotaciones deportivas.

