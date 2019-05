«Con el PSOE no tenemos problema en sentarnos y hablar, lo tiene Pepe Bernal» Rafael Piña - Opción Sampedreña Afirma que no le preocupa el número de ediles y que a la hora de pactar estaría más cómodo con partidos de centro HÉCTOR BARBOTTA Marbella Domingo, 12 mayo 2019, 02:18

–¿Cuál es el gran proyecto de legislatura para San Pedro además del impulso de la ELA?

–Nuestro gran proyecto para la próxima legislatura, entre otros, es la creación de nuevas zonas de aparcamiento a un precio razonable que estimamos sería de un euro.

– ¿Cuántos concejales barajan?

–Nosotros no estamos preocupados por el número de concejales, lo que nos importa es que tengamos los suficientes para optar a ese pacto de gobierno que nos permita continuar con todo lo que hemos hecho en San Pedro y en Marbella en general con la Delegación de Hacienda, para seguir mejorando nuestra ciudad.

– ¿Cuáles son las formaciones con las que se sentiría más cómodo a la hora de pactar?

–Las formaciones con las que nos sentiríamos más cómodos son las formaciones de centro. Lo más importante, recordando esas palabras que tanto decía (Julio) Anguita, es el programa, programa, programa... y entendemos que la moderación y el sentido común se tienen que imponer por encima de ideologías cerradas y encorsetadas.

–¿Pactaría con Vox? ¿Reeditaría el pacto con el PSOE?

–Si las propuestas de Vox son radicales nunca estaremos con ellos y con el PSOE no tenemos problema, lo tienen ellos. Siempre hemos dicho que nos sentaremos y hablaremos con todos en caso de que se den esas matemáticas. El problema lo tienen ellos, bueno mejor dicho, Pepe Bernal que es quien lidera no sentarse con OSP; él sabrá. Yo creo que una persona que aspira a ser alcalde no puede llegar con esas cuestiones y entiendo que debería sentarse con quien mejor pueda llegar a acuerdos para que Marbella y San Pedro sean gobernables como hemos demostrado en esta legislatura. Esto demuestra la falta de calidad que tiene Pepe Bernal a la hora de tomar las riendas del Ayuntamiento.