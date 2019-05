«Hay que posicionar a Marbella para conseguir inversiones» José Bernal - PSOE Asegura que la moción de censura truncó un plan de transformación de los barrios HÉCTOR BARBOTTA Marbella Domingo, 12 mayo 2019, 02:16

–¿Qué le quedó por hacer a raíz de la moción de censura?

–Teníamos un proyecto de remodelación de barrios que pasaba por la trasformación de zonas emblemáticas de nuestra ciudad. Si algo lamento es que no se hicieran obras como las que teníamos previstas en la avenida del Trapiche o en la calle Jeddah. Miraflores y Santa Marta, junto con Plaza de Toros, Fuentenueva y Divina Pastora en San Pedro son lugares que han sufrido un abandono absoluto por parte de los equipos de Gobierno que han estado al frente de este Ayuntamiento en las dos últimas décadas. Hay otras cosas, culminar inversiones que se iniciaron bajo nuestro gobierno como el Hotel Don Miguel o el W, el centro de salud de San Pedro, etc, pero sin duda, lo que más frustración personal me causó fue la parálisis en las obras de los barrios

–¿Cuál es su prioridad para los próximos cuatro años?

–Culminar todo esto, y seguir progresando para que muchas familias que en Marbella y San Pedro que lo están pasando mal tengan una oportunidad. Además que al fin consigamos posicionar a Marbella de tal modo que consigamos inversiones que den solución al fin a problemas como la falta de infraestructuras sanitarias, educativas o a los problemas de movilidad.

–¿Qué socios preferiría para formar gobierno?

– Preferiría a todo aquel que sitúe a Marbella y San Pedro, y a los vecinos, en el centro de su acción de Gobierno. A quién descarto de entrada es a los que defienden situaciones de extrema derecha o a los que traicionaron las esperanzas de cambio de muchos vecinos, como es el caso de Opción Sampedreña.

–¿Qué regulación es necesaria para las viviendas turísticas?

–Una regulación que busque el equilibrio entre una oportunidad de negocio y la llegada de turistas, pero siempre desde el respeto a las comunidades de vecinos, y evitando competencia desleal con las infraestructuras hoteleras Hay que regularlo, desde el consenso y con responsabilidad.

–¿Es partidario de mantener la autonomía de San Pedro?

–Siempre hemos sido partidarios de la máxima autonomía para San Pedro Alcántara. Esa cercanía significa una eficiencia en la gestión. Pero también, desde la Tenencia de Alcaldía, hay que darle participación y excuchar a los sampedreños y a las sampedreñas.

–Cómo solucionaría el problema de la movilidad en Marbella?

–En pleno siglo XXI hay que pensar en una movilidad sostenible. Por eso hay que hacer una apuesta decidida por la intercomunicación entre las urbanizaciones, porque se actúe en los viales principales del municipio y porque pongamos en marcha transportes alternativos.