Momento en el que Rafa ejecuta la espectacular chilena del triunfo del Málaga.

Ver 20 fotos
Momento en el que Rafa ejecuta la espectacular chilena del triunfo del Málaga. ÑITO SALAS

Rafa desatasca al Málaga con una espectacular 'chilena' (1-0)

El equipo de Sergio Pellicer hizo méritos para ganar el partido, con numerosas oportunidades, pero el tanto no llegó hasta los últimos minutos ante el filial de la Real

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:46

El Málaga no podía dejar pasar el choque contra el filial de la Real Sociedad sin sumar su primer triunfo. Era casi una obligación. Y ... lo consiguió al final, pero le costó mucho más de lo previsto por la falta de gol y el nivel del joven conjunto vasco, sobre todo a nivel defensivo. ¿Y cómo lo hizo? De la forma más espectacular posible, con un golazo de 'chilena' del canterano Rafa, que suele ver puerta con cierta facilidad. Un tanto 'in extremis' que sacó al cuadro blanquiazul de un atasco motivado por la falta de acierto cara al gol.

