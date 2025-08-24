Rafa desatasca al Málaga con una espectacular 'chilena' (1-0)

El Málaga no podía dejar pasar el choque contra el filial de la Real Sociedad sin sumar su primer triunfo. Era casi una obligación. Y ... lo consiguió al final, pero le costó mucho más de lo previsto por la falta de gol y el nivel del joven conjunto vasco, sobre todo a nivel defensivo. ¿Y cómo lo hizo? De la forma más espectacular posible, con un golazo de 'chilena' del canterano Rafa, que suele ver puerta con cierta facilidad. Un tanto 'in extremis' que sacó al cuadro blanquiazul de un atasco motivado por la falta de acierto cara al gol.

Cuatro puntos en los dos partidos disputados en casa. Era es la lectura del arranque liguero de un Málaga que ha mejorado en relación a la pasada temporada, pero no lo suficiente como resolver estos partidos de una forma más clara. El triunfo por la mínima del Málaga, sin embargo, hizo justicia a lo visto en La Rosaleda, donde los blanquiazules dominaron y dispusieron de opciones para el triunfo. Merecieron la victoria, pero se les resistió hasta el final.

APAGA Y VÁMONOS, QUE ESTO ES EL GOL DEL AÑO 🤯🤯🤯



RAFA RODRÍGUEZ DA LA VICTORIA AL MÁLAGA DE CHILENA 💥#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/ZFVdc7eKei — DAZN España (@DAZN_ES) August 24, 2025

Pellicer apostó por unos mínimos cambios para buscar la victoria en el segundo intento en La Rosaleda. Uno de ellos era obligado por la baja de Luismi. Entró Dani Lorenzo, como ocurrió durante el anterior partido. Y el segundo sí tuvo que ver con el rendimiento de los jugadores, pues Joaquín se quedó fuera del once contra el Eibar, pero al saltar en la segunda parte tuvo una buena actuación. De ahí que el técnico diera entrada al malagueño en el lugar de un gris Lobete. El resto, los mismos del debut liguero, también en casa.

Y el Málaga salió como una apisonadora, dominando el juego y llegando con claridad al área rival. Quería mostrar su jerarquía y resolver el partido rápido, casi de una forma acelerada. Comenzó Larrubia el recital de ocasiones con una lanzamiento muy lejano que se marchó fuera, pero le sucedieron dos acciones consecutivas en las que los blanquiazules reclamaron posibles penaltis (el árbitro no los concedió tras consultar con el VAR). Luego le llegó el turno a un activo Joaquín, que hasta estrelló el balón en el larguero por la parte alta.

Pero ese rodillo local se frenó tras varias ocasiones consecutivas de la Real B. Dos de ellas claras. Primero fue mediante un disparo de Orobengoa y después, Ochieng. Este último tuvo un 'mano a mano' con Herrero tras una pugna con Víctor García, pero su golpeo se fue alto ante la salida del portero blanquiazul. El partido se abrió por momentos, con alternativas, si bien el Málaga ajustó algo más sus líneas y paró el empuje del filial vasco. Y los hombres de Pellicer siguieron con su ritmo, su empuje y sus opciones para marcar: Dotor pudo hacerlo tras una acción de Larrubia y también lo intentó desde lejos Niño. El Málaga tenía prisa para adelantarse en el marcador, pero estaba perdonando y el rival tampoco renunciaba al ataque.

El Málaga mostraba su cambio en relación a la campaña anterior, con profundidad, ritmo y el habitual trabajo, aunque sin gol. Niño reclamó otro penalti, mientras que Pastor tuvo una oportunidad en un final del primer tiempo muy brillante por parte de Larrubia, que sigue creciendo de una forma vertiginosa. Así se llegó al descanso de forma injusta, pues los blanquiazules hicieron méritos para que el marcador fuese muy diferente.

La falta de gol llevó a Pellicer a hacer un cambio en el descanso: Chupete por Dani Lorenzo (también salió después Lobete). Y el Málaga elaboró algo más sus jugadas, con menos precipitaciones y con el mismo dominio. Pero costaba mucho llegar ahora a la meta contraria, sin que llegaran las oportunidades. El equipo necesitaba un mayor empuje para que volvieran a llegar las oportunidades. Era un momento de indecisión tras una hora de juego.

Hubo que esperar hasta que llegaron más cambios para el que el Málaga recuperara algo más la chispa y, con el empuje del público, comenzó a embotellar a un rival muy joven pero se que mostraba con mucha fuerza. Parecía que el gol estaba cerca, pero no llegaba ante la desesperación del público. Larrubia es el que estuvo más cerca de marcar con un lanzamiento que se estrelló en el lateral de la red. Y poco después fue Lobete el que desaprovechó un remate de cabeza en buena posición.

En el esprint final del partido La Rosaleda era una caldera espectacular, algo que se trasladaba al terreno de juego. Y en una ataque malaguista después de algunas opciones de cierta relevancia le llegó el balón a Rafa para que se exhibiera nuevamente: golazo de 'chilena' cuando más angustiados estaban los blanquiazules. Espectacular tanto que supone un triunfo clave.