Rafa, sobre su chilena: «Yo la he visto arriba y he intentado hacerlo lo mejor posible...»

Era su primera rueda de prensa, y la afrontó con más nervios que los que pareció tener en el área en el minuto 87 del ... duelo ante la Real Sociedad B. Entonces llegó el instante mágico y Rafa Rodríguez se disfrazó de superhéroe en una 'chilena' salvadora. Con su 'gol partita', el que dio los tres puntos al Málaga. El centrocampista de la cantera, instalado ya desde esta temporada como profesional del primer equipo, estaba radiante, pero parco en palabras, algo propio de la edad.

«Buenas noches. Estoy muy contento por dar mi primera rueda de prensa», dijo, y preguntado por la acción del gol, dijo con humildad: «Yo la he visto arriba y he intentado hacerlo lo mejor posible». Son inevitables las comparaciones con aquel gol ante el Getafe, decisivo, postrero y en la misma portería. «Sí, me han dicho lo de Baptista, lo del nuevo Baptista», reconoció el volante sevillano, en su tercera diana ya con el primer equipo en muy pocos minutos.

APAGA Y VÁMONOS, QUE ESTO ES EL GOL DEL AÑO 🤯🤯🤯



RAFA RODRÍGUEZ DA LA VICTORIA AL MÁLAGA DE CHILENA 💥#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/ZFVdc7eKei — DAZN España (@DAZN_ES) August 24, 2025

«Ha sido un dia espectacular para mí y esto ha sido la guinda del pastel. El mister intenta mantenernos enchufados y arriba, y lo afronto todo con muchísima ilusión y muchas ganas de aportar. Al final trabajo para ponerselo dificil al técnico, que es el que toma la decisión. Se trata de estar en el sitio y luego tener tranquilidad», añadió Rafa, con el dorsal '37', aunque de aquí a septiembre puede que cambie a uno por debajo del '25'.

También habló tras la primera victoria liguera del Málaga otro medio centro, Dotor, este titular. «Creo que ha sido un partido que hemos trabajado bien. Tuvimos más la posesión. Sabíamos que por dentro cerraban bien y estaba la clave por las bandas. Son jóvenes (los de la Real Sociedad B) tienen muchas piernas, pero en los ultimos 30 minutos apenas salian de su área. Les metimos atras y en una jugada a balón parado se ha decantado el partido. Las sensaciones han sido buenas y queremos más».

Respecto a la baja de Luismi y su rol en el equipo sin él, comentó: «Es una baja sensible. Nos da muchísimo y es verdad que me siento igual un poco más cómodo adelante. Mi mejor version se ha dado un poco más de llegador libre, pero creo que también puedo estar en otras posiciones. Estoy a disposición del equipo y voy a intentar darlo todo en el campo». También reconoció que «nunca sacaba las acciones a balón parado y me lo estan pidiendo, que dé ese paso adelante, y lo voy a dar. Tengo que valorar que confien en mí de esa manera».

Autoexigente, Dotor reconoció que «este partido no se me ha dado bien, pero voy a trabajar y espero mejorar». Para acabar, admitió que los cambios «nos han dado piernas frescas, movilidad. Estábamos un poco mas cansados y es de agradecer a los que salen del banquillo y entran enchufados. Han hecho un partidazo Juanpe, Rafa, Lobete, Ochoa, y cuantos más juguemos nos va a ir mejor a todos».