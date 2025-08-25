Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lobete, Víctor García y Álex Pastor celebran con Rafa su gol decisivo. ÑITO SALAS

Rafa, sobre su chilena: «Yo la he visto arriba y he intentado hacerlo lo mejor posible...»

El canterano malaguista, que admitió que en el vestuario ya le llaman el 'nuevo Baptista' tras su decisivo gol, comentó sus impresiones en su primera rueda de prensa como profesional y tras dar la victoria al equipo

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:50

Era su primera rueda de prensa, y la afrontó con más nervios que los que pareció tener en el área en el minuto 87 del ... duelo ante la Real Sociedad B. Entonces llegó el instante mágico y Rafa Rodríguez se disfrazó de superhéroe en una 'chilena' salvadora. Con su 'gol partita', el que dio los tres puntos al Málaga. El centrocampista de la cantera, instalado ya desde esta temporada como profesional del primer equipo, estaba radiante, pero parco en palabras, algo propio de la edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  3. 3 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  4. 4 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  7. 7 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga
  8. 8

    Cuando los Larios huyeron por el tejado de su palacio
  9. 9 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  10. 10

    Gabriel Escarrer: «En la Costa del Sol hemos alquilado apartamentos para alojar gratis a los trabajadores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rafa, sobre su chilena: «Yo la he visto arriba y he intentado hacerlo lo mejor posible...»

Rafa, sobre su chilena: «Yo la he visto arriba y he intentado hacerlo lo mejor posible...»