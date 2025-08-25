El uno a uno de los jugadores del Málaga contra la Real Sociedad B
Málaga
Lunes, 25 de agosto 2025, 00:08
-
7
Alfonso Herrero
No tuvo mucho trabajo, pero lo resolvió metiendo siempre buenas manos.
-
7
Puga
Empujó en ataque, sobre todo en el primer tiempo.
-
7
Álex Pastor
Notable partido, con incorporaciones ofensivas. ... Se asienta junto a Montero.
-
8
Montero
Lleva menos de un mes y ya se ha erigido en líder de la zaga. La calidad manda.
-
6
Víctor García
El elemento más gris de la defensa, sin la presencia esperada en ataque.
-
6
Izan Merino
Se situó como 'pivote' puro, ya sin Luismi, y cumplió. Una amarilla necesaria.
-
6
Dotor
Una buena ocasión en el primer tiempo y un buen trabajo, no siempre preciso con el balón.
-
5
Dani Lorenzo
Sustituido en el descanso, no acabó de encontrar su lugar en el campo.
-
7
Larrubia
Se nota que sigue muy arriba en cuanto a confianza, con mucha fantasía con el balón, pero no le salieron las cosas que intentó.
-
5
Adrián Niño
Trabajo poco lucido en punta. Reclamó un penalti y se fue del campo sin ocasiones claras en su casillero.
-
7
Joaquín
Casi todo el peligro en la primera hora de partido partió de sus botas, con errores y aciertos, pero encarando e intentándolo.
-
5
Chupete
Entró tras el descanso, y no tuvo tino en sus ocasiones, de segundo punta o 'nueve'.
-
5
Lobete
Lo intentó, aportó fuerza y empuje, pero sin precisión. Comenzó por dentro y acabó en la banda izquierda.
-
7
Juanpe
Buena actuación. Le dio mucho empaque al equipo en el tramo final.
-
6
Ochoa
Entró como segundo punta. Buena labor.
-
8
Rafa
El héroe de la noche con su 'chilena'. Su tercer gol ya.
