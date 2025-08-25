El uno a uno de los jugadores del Málaga contra la Real Sociedad B

No tuvo mucho trabajo, pero lo resolvió metiendo siempre buenas manos.

Empujó en ataque, sobre todo en el primer tiempo.

Notable partido, con incorporaciones ofensivas. ... Se asienta junto a Montero.

8 Montero

Lleva menos de un mes y ya se ha erigido en líder de la zaga. La calidad manda.

6 Víctor García

El elemento más gris de la defensa, sin la presencia esperada en ataque.

6 Izan Merino

Se situó como 'pivote' puro, ya sin Luismi, y cumplió. Una amarilla necesaria.

6 Dotor

Una buena ocasión en el primer tiempo y un buen trabajo, no siempre preciso con el balón.

5 Dani Lorenzo

Sustituido en el descanso, no acabó de encontrar su lugar en el campo.

7 Larrubia

Se nota que sigue muy arriba en cuanto a confianza, con mucha fantasía con el balón, pero no le salieron las cosas que intentó.

5 Adrián Niño

Trabajo poco lucido en punta. Reclamó un penalti y se fue del campo sin ocasiones claras en su casillero.

7 Joaquín

Casi todo el peligro en la primera hora de partido partió de sus botas, con errores y aciertos, pero encarando e intentándolo.

5 Chupete

Entró tras el descanso, y no tuvo tino en sus ocasiones, de segundo punta o 'nueve'.

5 Lobete

Lo intentó, aportó fuerza y empuje, pero sin precisión. Comenzó por dentro y acabó en la banda izquierda.

7 Juanpe

Buena actuación. Le dio mucho empaque al equipo en el tramo final.

6 Ochoa

Entró como segundo punta. Buena labor.

8 Rafa

El héroe de la noche con su 'chilena'. Su tercer gol ya.