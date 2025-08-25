Pellicer: «Rafa ha marcado porque tiene fe y cree»

Fue el primer triunfo de la temporada para el Málaga. La sensacional chilena de Rafa Rodríguez en el minuto 86 dio los tres puntos al ... cuadro de La Rosaleda, en un partido en el que, salvo en tramos concretos del duelo, el conjunto malaguista dominó al filial guipuzcoano. Sergio Pellicer reconoció que «el partido, por algunos detalles, se puso como para llevarnos un sólo punto o ninguno. Hay equipos que no han ganado ningún partido y sólo dos han ganado los dos. Esta victoria vale cuatro puntos, nos da un chute de confianza para lo que viene. Vamos al campo de un candidato al ascenso, con la idea de ganar«.

Sobre el rendimiento de sus hombres, Pellicer vio «cosas que se pueden mejorar, en las que tenemos margen de mejora, y otras en las que nos he visto bien, y que es el camino que debemos seguir. Creo que se está viendo algo diferente a la temporada pasada. Los primeros minutos han sido lo que queríamos. Pero luego tenemos que saber que hay que tener paciencia ante equipos que saltan y que tienen tanta energía. No hemos sabido encontrar la segunda línea con Dani (Lorenzo), no estuvimos fluidos durante un tramo. Pero me voy muy contento, después del gol el equipo también me ha gustado mucho».

Sobre el asombroso gol de Rafa, una cuestión ineludible, el castellonense dijo que «antes lo había intentado Lobete, Larrubia había intentado un tiro desde medio campo... Creo que ha habido momentos de filigranas que no tocaban, pero el gol ha venido de un tipo de acción de la que me estaba quejando. Este gol habla de la convicción y el hambre que tiene Rafa: que va, que lucha, que mete la cabeza donde le digan. Ha marcado porque tiene fe y cree».

El de Nules quiso destacar la labor de Juanpe: «Durante estos años, no ha tenido situaciones, y quiero felicitarle porque ha entrado en un contexto muy difícil, y ha sabido darnos la pausa que necesitábamos. Hay veces que quizá no hay que ser tan vertiginosos y tener un poco más de pausa, y el nos la ha dado. Esa parsimonia es necesaria también. Lo que pasa es que cuando tiene pérdidas de balón, pero pérdidas tiene cualquiera. He hablado con él y ha dado un paso hacia adelante».