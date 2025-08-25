Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer, poco antes de que diera comienzo el encuentro frente a la Real Sociedad B. Ñito Salas

Pellicer: «Rafa ha marcado porque tiene fe y cree»

«El partido se ha puesto como para llevarnos un punto o ninguno; esta victoria es de cuatro puntos porque nos da mucha confianza», señaló el entrenador del Málaga

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:43

Fue el primer triunfo de la temporada para el Málaga. La sensacional chilena de Rafa Rodríguez en el minuto 86 dio los tres puntos al ... cuadro de La Rosaleda, en un partido en el que, salvo en tramos concretos del duelo, el conjunto malaguista dominó al filial guipuzcoano. Sergio Pellicer reconoció que «el partido, por algunos detalles, se puso como para llevarnos un sólo punto o ninguno. Hay equipos que no han ganado ningún partido y sólo dos han ganado los dos. Esta victoria vale cuatro puntos, nos da un chute de confianza para lo que viene. Vamos al campo de un candidato al ascenso, con la idea de ganar«.

