Hacer de la necesidad virtud

Palco 17 ·

Pedro Luis Gómez

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:24

Rafa tiene hechuras de gran jugador. Dicen los que no se han cansado de verlo en el Atlético Malagueño que es con diferencia el mejor ... centrocampista del Málaga CF. Su golazo de chilena, una obra maestra, el mejor de todos los que se han logrado en las dos jornadas de la temporada en Segunda, dio tres puntos que tal como se había puesto el partido ante la Real Sociedad B saben a gloria. Una victoria difícil, trabajada, en un partido que nos dejó una grandísima evidencia: el equipo necesita reforzar su centro del campo. La desgraciada lesión de Luismi y la desafortunada decisión de la errante Dirección Técnica de no renovar a Manu Molina nos pueden complicar la temporada, lo mismo que la Real Sociedad B nos complicó la noche, aprovechándose de las carencias de los locales, que comenzaron muy bien para ir desinflándose conforme pasaban los minutos, hasta el punto de que los donostiarras, que tienen jugadores con un gran futuro, se lo llegaron a creer. Tras el disparo al larguero de Joaquín, pocas oportunidades más en un partido que fue de más a mucho menos. La alineación inicial no funcionó porque el centro del campo era una especie de verbena, lo que obligó a Pellicer a decisiones importantes y arriesgadas: antes del minuto 70 ya había hecho cuatro cambios, y es que el equipo no funcionaba y los filiales vascos iban creciendo conforme pasaban los minutos. Un partido que prometía ser una fiesta podía convertirse en un mal rato... Con más voluntad que acierto se buscaba una victoria que llegó cuando parecía lejana: quedaba una última bala en la recámara, y entonces el técnico malaguista la utilizó; corría el minuto 83 y salió Rafa. Ya no quedaba más, y el chavalote, pintas y hechuras de jugador caro, dio la razón a los que dicen de él maravillas, que es el mejor centrocampista de la plantilla, y consiguió con su golazo tres puntos que parecían imposibles. De la necesidad se hizo virtud: nos hemos quedado sin centro del campo, Pellicer rebuscó y entonces encontró a Rafa Rodríguez para saborear la gloria

