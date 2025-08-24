El Málaga también sonríe sin Luismi

Hay un Málaga con Luismi y otro sin él, como casi todos los protagonistas se han encargado de recordar la última semana. El medio centro ... malaguista, operado el jueves de fracturas maxilofaciales múltiples, tras un choque con Montero en la primera jornada liguera y, superado el tiempo para los lamentos, el futbolista fue homenajeado antes del partido de anoche, cuando sus compañeros saltaron al terreno de juego portando su camiseta, la del dorsal '19'. Después se la quitaron para la foto y la mostraron en su recuerdo, y es que puede que el gaditano no reaparezca en lo que queda de 2025. Se prevén al menos tres meses de baja, pero está por ver cómo evoluciona su recuperación y cuándo alcanza de nuevo ritmo de competición.

Quedaba por conocer cómo resolvía en el campo Sergio Pellicer su ausencia, y al final fue la recomposición esperada, la más previsible, la misma que eligió el técnico de Nules ante el Eibar. Izan Merino ocupó su lugar, Dotor se retrasó algo para formar el 'doble pivote' en acciones defensivas, y Dani Lorenzo fue el elegido para jugar más adelantado.

Pero este triángulo puede quedar otra vez roto si se confirma la convocatoria de Izan Merino para el Mundial sub-20. Es más, es probable que la convocatoria para el torneo en Chile (del 27 de septiembre al 19 de octubre) se conozca esta semana, con lo que al canterano no le quedaría tampoco mucho tiempo para abandonar la disciplina malaguista en torno a un mes.

Al Málaga no le fue mal con la recomposición. Dotor, que no perdió su llegada al área e Izan Merino, amonestado por parar un avance de Dadie, dieron equilibrio al equipo, que no sufrió demasiado cara a las temidas transiciones de la Real Sociedad B.

El elemento más gris pudo ser Dani Lorenzo. De hecho, fue sustituido al descanso por Chupete para buscar la fórmula del 4-4-2 tradicional, que duró poco, porque el equipo acabó con otro triángulo en la medular: Juanpe, Dotor y Ochoa. Pero fue Rafa, el último en salir, el héroe de la noche, con una 'chilena' para el recuerdo. No fue la de Baptista, pero...