Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los titulares homenajearon a Luismi al salir con su camiseta puesta al campo, y luego se la quitaron. En la imagen, Izan Merino; Álex Pastor, Adrián Niño, Montero, Alfonso Herrero y, abajo, Víctor García, Dotor, Larrubia, Puga, Dani Lorenzo y Joaquín. ÑITO SALAS

El Málaga también sonríe sin Luismi

Pellicer recompuso el once con Izan Merino como ancla y acabó con Juanpe en ese rol, pero salvado por la campana gracias a Rafa

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:47

Hay un Málaga con Luismi y otro sin él, como casi todos los protagonistas se han encargado de recordar la última semana. El medio centro ... malaguista, operado el jueves de fracturas maxilofaciales múltiples, tras un choque con Montero en la primera jornada liguera y, superado el tiempo para los lamentos, el futbolista fue homenajeado antes del partido de anoche, cuando sus compañeros saltaron al terreno de juego portando su camiseta, la del dorsal '19'. Después se la quitaron para la foto y la mostraron en su recuerdo, y es que puede que el gaditano no reaparezca en lo que queda de 2025. Se prevén al menos tres meses de baja, pero está por ver cómo evoluciona su recuperación y cuándo alcanza de nuevo ritmo de competición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  5. 5 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  6. 6 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  7. 7 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  8. 8 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  9. 9

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  10. 10 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga también sonríe sin Luismi

El Málaga también sonríe sin Luismi