Chupete celebra uno de sus goles en presencia de Larrubia y Joaquín.

Chupete celebra uno de sus goles en presencia de Larrubia y Joaquín. ÑITO SALAS

Ante las dudas, toda una lección de casta y calidad del Málaga (3-0)

Con nueve bajas, el equipo creció a partir de una presión extenuante y sus rápidas transiciones liderado por un superlativo Chupete, en una actuación solidaria que borra al líder invicto de Segunda, el Deportivo

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:59

Málaga

Alfonso Herrero; Rafita (Gabilondo, m.71), Murillo, Galilea, Dani Sánchez; Juanpe (Dotor, m.71), Dani Lorenzo, Rafa (Brasanac, m.60); Larrubia, Chupete (Jauregi, m.86) y Joaquín (Lobete, m.60).

3

-

0

Deportivo

Germán Parreño; Loureiro, Barcia, Arnau Comas, Escudero (Rubén López, m.56); Gragera (Patiño, m.67), Villares (Stoichkov, m.46); Luismi Cruz (Mulattieri, m.67), Mario Soriano (José Ángel, m.72), Yeremay, y Zakaria.

  • Goles: 1-0, m. 9: Chupete, tras recortar a Escudero, tras un centro desde la izquierda de Joaquín, que se fue de Loureiro. 2-0, m. 33: Chupete, que recuperó un balón yendo al choque ante Comas, recibe en profundidad de Rafa y define de primeras ante Germán sobre su salida. 3-0, m. 50: Rafa, define de tiro cruzado tras un pase espectacular de tacón de Chupete.

  • Árbitro: Muñiz Muñoz (Colegio Aragonés), con Ávalos Barrera (catalán) en el VAR. Tarjeta amarilla a Chupete, Loureiro, Barcia y Rubén López.

  • Campo: 25.514 espectadores en La Rosaleda. Saque de honor de la patinadora malagueña Natalia Baldizzone.

Así es el fútbol, rompequinielas, imprevisible, difícil de analizar. Aparte de invitar más veces al palco de La Rosaleda a Huijsen seguramente muchos de los ... que lean estas líneas apenas daban un duro por el Málaga ante el único equipo invicto del fútbol profesional español. Con nueve bajas y la desconfianza que generan cuatro derrotas seguidas, costaba creérselo. Hay quien cree que en los escenarios más difíciles el débil se crece. El caso es que vimos a un Málaga espectacular, con un derroche de casta y acompañado de acierto en la zona de tres cuartos, a lomos de un Chupete superlativo, secundado por Rafa, Joaquín y un trabajo estajanovista del resto. Un Málaga con cinco 'boquerones' titulares, que todo hay que decirlo.

