Dean Huijsen no quiso perderse el partido del Málaga

Dean Huijsen, actual defensa de la selección española y el Real Madrid y canterano del Málaga, no quiso perderse el crucial partido del cuadro de ... Martiricos frente al Deportivo. El zaguero marbellí, que ya es un habitual en las convocatorias de Luis De la Fuente, tuvo que marcharse de la concentración con La Roja por unas molestias musculares y acudió a La Rosaleda con su padre a presenciar el encuentro. Se sentó en el palco, detrás de los directivos blanquiazules, como el administrador judicial, José María Muñoz, o el director deportivo, Loren Juarros.

Esta es la enésima muestra de malaguismo de Huijsen. Ya fue 'cazado' hace un par de años viendo a su exequipo, cuando el Málaga militaba en Primera RFEF, y ha reiterado en numerosas ocasiones en entrevistas que es un fiel seguidor blanquiazul, incluso llegando a decir que su sueño es jugar algún día con el primer equipo en La Rosaleda.

Huijsen nació en Ámsterdam, pero su familia se trasladó a Marbella cuando él tenía cuatro años. Su padre Donny también fue futbolista, aunque jugaba de delantero. Fichó por la cantera del Málaga con 10 años, y Pellicer lo subió a entrenar con el primer equipo en más de una ocasión. Con 16 firmó por la Juventus de Turín, que lo cedió a la Roma poco después. Pero fue la temporada pasada en el Bournemouth de Andoni Iraola donde explotó, siendo convocado con la selección española absoluta en marzo y haciéndose indispensable para De la Fuente desde entonces.