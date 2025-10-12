Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dean Huijsen y su padre Donny, en el palco presidencial de La Rosaleda, con José María Muñoz y Loren Juarros delante de ellos. Ñito Salas

Dean Huijsen no quiso perderse el partido del Málaga

El central malagueño, baja con España por unos problemas musculares, acudió a La Rosaleda con su padre Donny, en su enésima muestra de malaguismo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:46

Comenta

Dean Huijsen, actual defensa de la selección española y el Real Madrid y canterano del Málaga, no quiso perderse el crucial partido del cuadro de ... Martiricos frente al Deportivo. El zaguero marbellí, que ya es un habitual en las convocatorias de Luis De la Fuente, tuvo que marcharse de la concentración con La Roja por unas molestias musculares y acudió a La Rosaleda con su padre a presenciar el encuentro. Se sentó en el palco, detrás de los directivos blanquiazules, como el administrador judicial, José María Muñoz, o el director deportivo, Loren Juarros.

