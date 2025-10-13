Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chupete, tras marcar. Ñito Salas

Chupete: «Merecíamos una victoria así»

El delantero malaguista aseguró que sus golazos no serían posibles sin el trabajo de sus compañeros y que necesitaban un triunfo así para mejorar los ánimos

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:42

Comenta

Joaquín Muñoz y Chupete, dos de los grandes nombres del partido, salieron tras Pellicer a valorar lo que dejó de sí el triunfo ante el ... Deportivo, vital por las circunstancias y la situación en la que se encontraba el equipo. Primero lo hizo el extremo. «En esta categoría no puedes dar nada por seguro y hoy hicimos un partido especial. Es una victoria que refuerza al grupo», dijo, en primer lugar. Elogió a sus compañeros y también explicó que se encuentra bien y que su cambio no se debió a ningún problema físico, pese al respeto que siente uno al regresar de una lesión: «Es muy cómodo jugar con este equipazo. Contento en lo personal por poder ayudar. Ha sido un cambio por preocupación porque me encontraba bien».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  3. 3 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  4. 4 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera
  5. 5

    El Colegio El Monte cumple 100 años: conjugando valores y docencia del siglo XXI
  6. 6 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  7. 7 Condecoración para Isabel, Lola y Milagros, las tres últimas matronas de la Guardia Civil en Málaga
  8. 8 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  9. 9 Más de un centenar de niños del club Málaga Litoral se quedan sin instalaciones donde entrenar
  10. 10 Noche tropical en Málaga en pleno octubre: los termómetros llegan a los 21 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Chupete: «Merecíamos una victoria así»

Chupete: «Merecíamos una victoria así»