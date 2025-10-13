Chupete: «Merecíamos una victoria así»

Joaquín Muñoz y Chupete, dos de los grandes nombres del partido, salieron tras Pellicer a valorar lo que dejó de sí el triunfo ante el ... Deportivo, vital por las circunstancias y la situación en la que se encontraba el equipo. Primero lo hizo el extremo. «En esta categoría no puedes dar nada por seguro y hoy hicimos un partido especial. Es una victoria que refuerza al grupo», dijo, en primer lugar. Elogió a sus compañeros y también explicó que se encuentra bien y que su cambio no se debió a ningún problema físico, pese al respeto que siente uno al regresar de una lesión: «Es muy cómodo jugar con este equipazo. Contento en lo personal por poder ayudar. Ha sido un cambio por preocupación porque me encontraba bien».

Fue preguntado también por el runrún que ha habido alrededor del equipo y el entrenador esta semana, sincerándose, y también añadiendo normalidad a estas situaciones de fútbol: «Se sufre más desde fuera que desde dentro. Hemos demostrado que podemos sacar situaciones adversas adelante. Todos los equipos van a tener situaciones así durante el año y era importante cortarla cuanto antes. Hay que seguir en la línea de confiar en nosotros mismos».

«Jugar con gente buena te hace ser mejor», dijo acerca del trío que forma con Chupete y Larrubia. «Tienen un potencial increíble y esperamos que sigan creciendo con nosotros», agregó. En lo personal, aseguró que marcar o asistir siempre ayuda a la autoestima de los atacantes: «Ya lo dije cuando llegué. Vengo siendo un poco más maduro y entiendo mejor el juego. Dar una asistencia siempre ayuda mentalmente, sobre todo por la situación que he pasado estas tres semanas. Lo primero, que gane el grupo».

Algo más escueto fue el delantero, que fue más al grano con sus respuestas. Sobre el partido, recalcó la importancia del resultado para el estado anímico de todos: «Estamos muy felices por hacer un partido así con nuestra gente. Sabíamos que iba a ser duro, pero merecíamos una victoria así para tener un mejor estado anímico». Esta semana, asegura, ha sido dura para todos. Igual que la derrota en El Sardinero del pasado domingo: «Fue un varapalo duro. Nos costó asimilarlo, pero sabíamos que iba a ser importante sumar de tres delante de nuestra gente. Así lo hemos hecho».

Más allá, dejó claro que sus golazos no serían posibles sin el trabajo de sus compañeros, y que su pase de tacón, la asistencia del 3-0 de Rafa, es una cosa ensayada durante la semana.