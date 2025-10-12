¡Qué maravilloso es ser del Málaga!

El Málaga hizo su mejor partido de la temporada cuando más lo necesitaba. El fútbol tiene estas cosas, por eso es grande: cuando un equipo ... pareceque ha tocado fondo, sin saber por qué ni cómo, renace como el mismísimo ave fenix. Necesitaba el Málaga ganar, pero más aún su entrenador, Pellicer, sobre todo tras la pésima racha de un punto de 15 posibles. Y en ese momento, cuando más tensa estaba la cuerda para todos, con un comienzo de domingo para llorar por la debacle del filial ante el Estepona en su 'casa' (0-3), el Málaga noz hizo recordar los partidos de pretemporada y la ilusión volvió a adueñarse de una afición maravillosa, con casi 30.000 almas abarrotando La Rosaleda.

Esta Málaga de nuestros amores necesita y merece un equipo en Primera. Lo que vimos en Martiricos ante el Depor es algo para no olvidar en mucho tiempo, y además, como el partido fue 'prime time' y no había fútbol de División de Honor, la atención de la España pelotera estaba en el encuentro entre quien era el único invicto de las categorías profesionales de la pelota patria y un rival que llegaba en puestos de descenso, pero pocos contaban con que las gradas de los locales iban a ser una olla a presión como pocas veces recordamos. Aquello parecía una eliminatoria de Champions, pero no: era Segunda División.

Y allí, el Málaga, como pez en al agua, fue un pedazo de equipo, cargado de jugadores del filial, porque los fichajes sanos realizados este verano estaban en el banquillo... Los primeros 20 minutos fueron de ensueño, con Chupe hecho un cañón. Dios quiera que nos dure mucho tiempo, aunque con el señor Juarros de por medio, mucho me temo que se nos vaya más pronto que tarde. Es un pedazo de jugador. Igual que Rafa y Larrubia. La 'mala suerte' es que los estaba viendo mucha gente por la televisión. Después Alfonso Herrero volvía a ser santo, digno de ser retratado por Raúl Berzosa y llevarlo en procesión. Y con los golazos de Chupe (2), y Rafa, el prometedor debú de Rafita...¡Qué maravilloso es, pese a todo, ser del Málaga...!