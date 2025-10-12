Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ñito Salas
Palco 17

¡Qué maravilloso es ser del Málaga!

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:49

El Málaga hizo su mejor partido de la temporada cuando más lo necesitaba. El fútbol tiene estas cosas, por eso es grande: cuando un equipo ... pareceque ha tocado fondo, sin saber por qué ni cómo, renace como el mismísimo ave fenix. Necesitaba el Málaga ganar, pero más aún su entrenador, Pellicer, sobre todo tras la pésima racha de un punto de 15 posibles. Y en ese momento, cuando más tensa estaba la cuerda para todos, con un comienzo de domingo para llorar por la debacle del filial ante el Estepona en su 'casa' (0-3), el Málaga noz hizo recordar los partidos de pretemporada y la ilusión volvió a adueñarse de una afición maravillosa, con casi 30.000 almas abarrotando La Rosaleda.

