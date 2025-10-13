Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joaquín conduce en un contraataque del Málaga frente al Deportivo. Ñito Salas

Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo

El cuadro de Martiricos sale de la zona de descenso una jornada después de pisarla por primera vez en el presente ciclo en la categoría y se coloca decimoquinto, aunque puede caer algún puesto si el Córdoba vence a la Cultural Leonesa

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:00

Desde que subiera a la categoría la pasada campaña, el Málaga no había concluido una jornada en la zona de descenso, moviéndose siempre entre la ... séptima y la decimoséptima plaza. Y sólo ha durado una jornada en estas posiciones, pues la goleada del cuadro de Sergio Pellicer al Deportivo provoca que salga de los puestos de peligro. A falta del duelo de hoy entre el Córdoba y la Cultural Leonesa (20.30 horas), el Málaga ocupa el decimoquinto lugar en la clasificación. El conjunto cordobés puede superar al malaguista si vence, puesto que se colocaría con 12 puntos, mientras que el castellano-leonés debe vencer por goleada ya que ahora mismo tiene ocho.

