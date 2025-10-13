Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo El cuadro de Martiricos sale de la zona de descenso una jornada después de pisarla por primera vez en el presente ciclo en la categoría y se coloca decimoquinto, aunque puede caer algún puesto si el Córdoba vence a la Cultural Leonesa

Desde que subiera a la categoría la pasada campaña, el Málaga no había concluido una jornada en la zona de descenso, moviéndose siempre entre la ... séptima y la decimoséptima plaza. Y sólo ha durado una jornada en estas posiciones, pues la goleada del cuadro de Sergio Pellicer al Deportivo provoca que salga de los puestos de peligro. A falta del duelo de hoy entre el Córdoba y la Cultural Leonesa (20.30 horas), el Málaga ocupa el decimoquinto lugar en la clasificación. El conjunto cordobés puede superar al malaguista si vence, puesto que se colocaría con 12 puntos, mientras que el castellano-leonés debe vencer por goleada ya que ahora mismo tiene ocho.

El Málaga respondió en el día 'D' y a la hora 'H' con un recital frente al (hasta entonces) líder de Segunda, reencontrándose con la victoria cinco jornadas después y saliendo del descenso tan sólo una jornada después de pisarlo por primera vez en el presente ciclo del equipo en la categoría.

