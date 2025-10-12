El uno a uno del Málaga en la gran victoria ante el Deportivo

Gabilondo Defensa 5

Suplió a Rafita. Cumplidor.

Galilea Defensa 9

No está teniendo continuidad en el once esta temporada y solventó muy bien otra cita difícil.

Murillo Defensa 9

Un jabato en la defensa, hasta en el cuerpeo en el gol anulado a Zakaria. Mucho mejor central que lateral.

Dani Sánchez Defensa 9

Se proyectó mucho en ataque (aunque no estuvo fino) sin perder nivel defensivo.

Brasanac Centrocampista 5

Salió a jugar donde Rafa, de medio punta. No desentonó.

Juanpe Centrocampista 9

¿Quién le ha visto y quién le ve? Sobresaliente 'stopper'.

Larrubia Centrocampista 9

Buscó el gol de muchas manera en su partido 100 con el Málaga. Lo entregó todo.

Dotor Centrocampista 5

Minutos para refrescar el centro del campo y tratar de ganarse la confianza.

Dani Lorenzo Centrocampista 9

Menos participativo en ataque, pero muy comprometido. Se va curtiendo y madurando. Aún le queda conducir menos con el balón.

Rafa R. Centrocampista 9

Esta vez no sólo sumó gol (ya lleva tres), sino asistencia. Cada vez más asentado como segundo punta.

Chupete Delantero 10

Dos goles y una asistencia estratosférica. Con confianza es capaz de mucho, y hay que surtirle.

Joaquín Delantero 9

Un regreso providencial. Una de las bajas importantes que da un plus de desequilibrio en ataque. Volvió loco a Loureiro.

Jauregi Delantero S.C.

Minutos residuales para él.

Lobete Delantero 6

Pudo ampliar la cuenta en el último remate del partido.

Rafita 8

Debutó en Santander, pero en realidad esta fue su primera prueba de fuego. Cumplió con creces, y la tensión la pagó con calambres.