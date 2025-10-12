El uno a uno del Málaga en la gran victoria ante el Deportivo
Málaga
Domingo, 12 de octubre 2025, 23:44
Alfonso Herrero Portero
10
Gabilondo Defensa
5
Suplió a Rafita. Cumplidor.
Galilea Defensa
9
No está teniendo continuidad en el once esta temporada y solventó muy bien otra cita difícil.
Murillo Defensa
9
Un jabato en la defensa, hasta en el cuerpeo en el gol anulado a Zakaria. Mucho mejor central que lateral.
Dani Sánchez Defensa
9
Se proyectó mucho en ataque (aunque no estuvo fino) sin perder nivel defensivo.
Brasanac Centrocampista
5
Salió a jugar donde Rafa, de medio punta. No desentonó.
Juanpe Centrocampista
9
¿Quién le ha visto y quién le ve? Sobresaliente 'stopper'.
Larrubia Centrocampista
9
Buscó el gol de muchas manera en su partido 100 con el Málaga. Lo entregó todo.
Dotor Centrocampista
5
Minutos para refrescar el centro del campo y tratar de ganarse la confianza.
Dani Lorenzo Centrocampista
9
Menos participativo en ataque, pero muy comprometido. Se va curtiendo y madurando. Aún le queda conducir menos con el balón.
Rafa R. Centrocampista
9
Esta vez no sólo sumó gol (ya lleva tres), sino asistencia. Cada vez más asentado como segundo punta.
Chupete Delantero
10
Dos goles y una asistencia estratosférica. Con confianza es capaz de mucho, y hay que surtirle.
Joaquín Delantero
9
Un regreso providencial. Una de las bajas importantes que da un plus de desequilibrio en ataque. Volvió loco a Loureiro.
Jauregi Delantero
S.C.
Minutos residuales para él.
Lobete Delantero
6
Pudo ampliar la cuenta en el último remate del partido.
Rafita
8
Debutó en Santander, pero en realidad esta fue su primera prueba de fuego. Cumplió con creces, y la tensión la pagó con calambres.
