Chupete celebra uno de sus dos goles frente al Deportivo Ñito Salas

Recital de Chupete ante su rival 'fetiche'

El delantero del Málaga hizo un doblete y dio una espectacular asistencia de tacón a Rafa y el Deportivo se convierte en su víctima favorita con tres dianas al cuadro coruñés

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:40

Comenta

Chupete ya tiene un rival favorito, y es el Deportivo. Tres de sus ocho goles con el Málaga han sido al conjunto coruñés, al que ... le marcó el 11 de enero en su debut en La Rosaleda (muy poco después de ingresar en el terreno de juego) y anoche liquidó con un doblete en media hora y un 'taconazo' de antología para el tercer tanto blanquiazul, que anotó Rafa.

