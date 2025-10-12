Recital de Chupete ante su rival 'fetiche'

Chupete ya tiene un rival favorito, y es el Deportivo. Tres de sus ocho goles con el Málaga han sido al conjunto coruñés, al que ... le marcó el 11 de enero en su debut en La Rosaleda (muy poco después de ingresar en el terreno de juego) y anoche liquidó con un doblete en media hora y un 'taconazo' de antología para el tercer tanto blanquiazul, que anotó Rafa.

Era un escenario de extrema necesidad para el Málaga. Sumido en la mayor crisis de resultados bajo el mando de Pellicer, el cuadro de Martiricos recibía al líder y único equipo invicto entre Primera y Segunda y de nuevo con nueve bajas en su plantilla.

Pero ahí es cuando la cantera, sobre la que se sustenta el actual proyecto blanquiazul, debía responder. Y el cordobés ofreció un auténtico recital: ocho minutos le bastaron para hacer el primero de sus dos tantos. Con un brillante y preciso recorte en el borde del área pequeña tras el pase de Joaquín, Chupete disparó prácticamente a puerta vacía para reencontrarse con el gol, tras cuatro jornadas sin ver puerta (en el anterior partido en el que marcó, también hizo un doblete, en el derbi ante el Granada). Con el equipo ofreciendo un juego excelso y generando ocasiones, se pudo ver la mejor versión del canterano, muy calmado con el balón en los pies, impetuoso a la hora de presionar la salida del balón del rival (esto le costó una amarilla al final del primer tiempo, que quizá era un tanto innecesaria) y con la precisión de cara a portería que tienen los grandes arietes, los que necesitan pocos intentos para facturar. En el 33 definió al primer toque (el único recurso que tenía) tras el pase de Rafa para batir de nuevo a Germán. Y su asistencia para el sevillano fue un deleite, con un sublime pase de tacón.

Tampoco necesitó muchos minutos en aquel duelo de la pasada campaña frente al 'Depor': ingresó en el césped en el minuto 78 por Dani Sánchez, con el conjunto de Martiricos por detrás en el marcador, y en el 86 'cazó' la única oportunidad que tuvo para dar el empate al Málaga en su estreno en La Rosaleda.

Con sus cuatro dianas esta temporada, entra en el 'top-10' de máximos goleadores de la categoría, a dos del máximo artillero hasta el momento, el racinguista Andrés.