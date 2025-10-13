Pellicer: «Creo que tengo la confianza del director deportivo, pero tengo que hablar con el club»

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, no podía ocultar su satisfacción por la importante victoria de su equipo ante el Deportivo, líder de Segunda hasta ... su paso por La Rosaleda, pero mandó un mensaje a los responsables del club, de los que espera tengan claro que este es un camino largo.

El técnico malaguista reconoció que el plan de partido salió perfecto, felicitó a sus jugadores por el trabajo realizado y por el esfuerzo en una situación muy complicada.

«Estoy contento por cómo han trabajado los chicos, pero esta es la Segunda División, en la que se pasa del todo a la nada, así que hay que tener mucha paciencia. Sabíamos que, a pesar de las derrotas que llevábamos, era un buen momento. Este equipo lo ha demostrado en estas situaciones, que es capaz de ser valiente y de remontar. Creo que ese es nuestro escenario, pero ahora hay que estar preparado porque da igual que vengas invicto. Es verdad que el plan de partido ha salido perfecto y los chicos lo han ejecutado de maravilla. Ha sido un partido perfecto», insistió el técnico.

Pellicer pasó casi de puntillas sobre su situación personal, pues estaba cuestionado y se jugaba el puesto en el difícil partido contra el Deportivo, de hecho dejó algunas frases con cierta incógnita «Era un partido complicado por cómo veníamos y esa escalada que no éramos capaces de soportar en algunos tramos del partido. Hubo momentos de gran nivel de juego ante un rival que con poco te puede hacer daño. Mi situación sigue siendo la misma que ayer. Estoy expuesto a cualquier situación y esta semana hablaré con la gente del club. Hablaremos de otras cosas», dijo con cierto suspense.

En relación a una posible destitución en caso de derrota, el entrenador del Málaga lanzó una frase categórica a los responsables del club. «Se habla en el campo. Llevo tiempo aquí. Hay que renovarse y olvidarse de todo. Las cosas negativas tienen que ir a la papelera. Si tenemos que continuar de esta manera, es mejor hacerlo ya (destitución). Entiendo que estamos en la novena jornada. El equipo siempre ha competido, porque el equipo tiene alma y vive. La plantilla cree, pero habrá gente descontenta, es normal. Tenemos que tener la mente limpia. Nadie me ha dicho nada, pero cuando hay ruido... Os enteráis vosotros antes. Creo que tengo la confianza del director deportivo, pero aquí lo importante son los jugadores. Queremos la exigencia, este año la hay, pero quiero ver cómo somos capaces de gestionarla. No ves diferencia entre el primero y el cuarto de la cola. Hay que analizarlo todo.», aseguró.

El hecho de que tres canteranos marcasen fue una alegría para el técnico, pues confía en los jugadores que suben desde el filial. «Estos son momentos de sentido de pertenencia. Ese sentir que entra del sudor de la piel es distinto en un canterano», finalizó el entrenador del Málaga, que elogió el partido de Rafita y la actitud de Rafa desde que se ha asentado en el primer equipo.