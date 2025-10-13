Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acejo, segundo entrenador del Málaga, da instrucciones a los jugadores. ÑITO SALAS

Pellicer: «Creo que tengo la confianza del director deportivo, pero tengo que hablar con el club»

El técnico se siente respaldado, pero advierte que no vale apoyarlo hoy, pero no mañana

Juan Calderón

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:01

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, no podía ocultar su satisfacción por la importante victoria de su equipo ante el Deportivo, líder de Segunda hasta ... su paso por La Rosaleda, pero mandó un mensaje a los responsables del club, de los que espera tengan claro que este es un camino largo.

