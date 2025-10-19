Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Larrubia dispuso de varias opciones claras para marcar.

Ver 32 fotos
Larrubia dispuso de varias opciones claras para marcar. AGENCIA LOF

El Málaga perdona y lo paga con otra derrota que vuelve a complicarle la vida (2-0)

El equipo de Pellicer, que frena sus opciones después del brillante triunfo ante el Deportivo, tuvo algunas oportunidades claras para cambiar el marcador, sobre todo dos de Larrubia

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Domingo, 19 de octubre 2025, 16:10

Sin acierto, no hay paraíso. El Málaga volvió a las andadas por culpa de sus propias carencias. Perdió en Leganés un partido que pudo acabar ... con otro marcador si los blanquiazules (en este caso de naranja) hubieran transformado sus oportunidades. La falta de definición le impidió pugnar por otro resultado. De esta forma, los hombres de Sergio Pellicer vuelven a las andadas una semana después de exhibirse en La Rosaleda contra el Deportivo. Ese gran encuentro queda atrás y ahora la situación se le vuelve a complicar, pues el equipo no funciona al mismo nivel a domicilio.

