El Málaga perdona y lo paga con otra derrota que vuelve a complicarle la vida (2-0)

Sin acierto, no hay paraíso. El Málaga volvió a las andadas por culpa de sus propias carencias. Perdió en Leganés un partido que pudo acabar ... con otro marcador si los blanquiazules (en este caso de naranja) hubieran transformado sus oportunidades. La falta de definición le impidió pugnar por otro resultado. De esta forma, los hombres de Sergio Pellicer vuelven a las andadas una semana después de exhibirse en La Rosaleda contra el Deportivo. Ese gran encuentro queda atrás y ahora la situación se le vuelve a complicar, pues el equipo no funciona al mismo nivel a domicilio.

La derrota supone otro frenazo en seco tras el brillante triunfo de la jornada anterior, que llegó después de cuatro partidos perdidos de forma consecutiva. Consolidar una racha positiva, de esta forma, queda atrás y ahora siguen siendo vitales los próximos encuentros, pues la zona de descenso está de nuevo acechando cuando la competición está a punto de superar su primera cuarta parte.

Los blanquiazules, que viajaron si el administrador judicial, José María Muñoz, tras conocer que está investigado en el 'caso Vera', recibieron el primer gol muy pronto, lo que les trastocó sus previsiones, pero se rehicieron y mostraron un juego serio y práctico en busca del empate, aunque las oportunidades o las opciones más claras en ataque siempre acabaron en casi nada, sin el mencionado acierto. El que tuvo en sus manos de una forma directa que el marcador cambiara fue Larrubia, pero sus dos mejores ocasiones falló en el disparo final.

Pellicer pudo al fin hacerlo, y lo hizo: repitió el mismo once inicial de la semana anterior, el que dominó y venció con claridad a un Deportivo que llegaba a La Rosaleda como líder de la categoría. El técnico premió el gran juego de sus hombres en un momento complicado, lo que dejó en el banquillo a Montero, que se perdió el anterior encuentro por sanción. Tampoco tuvo un hueco en el equipo de entrada Izan Merino. Y todo parecía en orden en los primeros instantes, hasta que Juan Cruz superó a Galilea en una rápida transición que desestabilizó a la defensa visitante: el pase y el remate final no encontró el camino del gol, pero el balón golpeó a Diego García en el rechace y entró en la portería de Alfonso Herrero. Eran los primeros minutos y, pese a que el tanto llegó de rebote, cambió el escenario, los planes previstos.

El partido se ponía cuesta arriba para el Málaga, si bien el equipo reaccionó bien, sin nervios, y comenzó a buscar la manera de superar una trenzada y compleja defensa del conjunto local, con un Juanpe otra vez al máximo nivel (en la creación y defensivamente). De hecho, Larrubia dispuso de la mejor oportunidad para marcar, pero no acertó en un 'mano a mano' ante Soriano después de un pase espectacular de Rafa. Fue una gran ocasión desaprovechada por el cuadro de Martiricos, que empujaba cada vez más.

El equipo malagueño comenzó a hacerse con el control del partido. Embotelló a su rival en su campo, pero no disponía de la profundidad suficiente para disfrutar de grandes oportunidades. Pese a todo, las aproximaciones eran peligrosas en pases interiores muy interesantes, pero el sufrimiento del Leganés era escaso. Para colmo, el cuadro local lo intentaba al contragolpe cuando podía, como una acción en la que el malagueño Juan Cruz estuvo a punto de marcar el segundo en una jugada individual al llegar al área de Alfonso Herrero.

El ritmo del partido volvió a subir y pasó a ser nuevamente trepidante. El cuadro madrileño intentaba despertar al sentirse dominado y con dificultades, pese a la mínima ventaja. Chupete dispuso de una ocasión, pero se cruzó un defensa, y Rubén Peña obligó a Herrero a ofrecer sus mejores cualidades en un disparo lejano y colocado, mientras que el primer tiempo finalizó con un lanzamiento desde fuera del área de Rafa que se marchó alto. Volvieron las alternativas antes del descanso.

Y siguió el control y el dominio del Málaga, con más trabajo y profundidad. Con Juanpe crecido y dispuesto a quedarse en el once mucho tiempo, el equipo de Pellicer buscaba el empate a toda costa, asumiendo ya algunos riesgos a medida que pasaba el tiempo. Sin Chupe ni Galilea, le llegó la oportunidad a Izan Merino atrás, como central, y a Jauregi durante una parte al completo. Y relativamente pronto llegó otra ocasión clara para Larrubia, pero tampoco anduvo fino en esta ocasión.

Parecía cerca el empate, pero se hizo realidad el dicho de que cuando se perdona, al final se paga. Y así ocurrió. El equipo en este caso de naranja estaba más ocupado del ataque en la fase final del encuentro, cuando le llegó el segundo gol en otra rápida transición del Leganés que culminó Álex Millán con un golpeo imparable después de un lago pase de Rubén Peña. Era la sentencia. El Málaga siguió insistiendo, con alguna oportunidad más fallida pero el partido se abrió algo más. El conjunto de Pellicer, todavía acuciado por las bajas, volvió a las andadas fuera de La Rosaleda y se complica nuevamente la vida en la clasificación. El sufrimiento sigue.