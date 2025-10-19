El uno a uno del Leganés-Málaga

Con varias paradas destacadas, alguna salvadora, poco pudo hacer en los dos goles.

Superado en la acción del primer gol, el central no estuvo al ... nivel de otros días. Relevado en el descanso.

Murillo Defensa 5

Trabajó a destajo en la derecha y en la izquierda para frenar al rival. El mejor atrás.

Dani Sánchez Defensa 4

Con problemas en acciones defensivas, el lateral tampoco brilló en ataque. No se sintió nunca cómodo.

Brasanac Centrocampista 4

Sigue sin aportar lo que se esperaba de él. Mejora poco.

Juanpe Centrocampista 7

Otro buen partido del medio. Destacó en la labor defensiva y en la creación en el ataque. De sus mejores actuaciones.

Larrubia Centrocampista 4

Nadie puede negarle su trabajo y sacrificio, pero debe mejorar en la definición. Tuvo en sus botas dos goles.

Dani Lorenzo Centrocampista 4

Brilló en acciones aisladas, pero su labor general no fue la deseada en un partido tan complicado como este.

Izan M. Centrocampista 4

Pellicer apostó por él como central en un momento clave y no funcionó como deseaba.

Rafa R. Centrocampista 5

Dio varios pases de nivel, como la primera ocasión de Larrubia. Buscó el gol algunas veces, pero sin acierto.

Haitam Delantero S.C.

Apenas intervino al final.

Chupete Delantero 5

Muy activo y sin suerte en algunas opciones para marcar. Unas molestias lo dejaron en el vestuario en el descanso.

Joaquín Delantero 4

Comenzó sin acierto y no recuperó el nivel de otros días. Muy vigilado, apenas pudo destacar y fue cambiado.

Jauregi Delantero 3

Tuvo su primera gran oportunidad, y la desaprovechó. Apenas tuvo presencia.

Lobete Delantero 4

Tuvo alguna opción en el último instante, aunque falló.

Rafita Defensa 5

Con dificultades, el canterano se esforzó al máximo para cumplir con su cometido tanto abajo como arriba.