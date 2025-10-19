Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Galilea, Brasanac y el resto de jugadores de la expedición, a su regreso a Málaga este domingo, procedente de Madrid, pasadas ya las 20.00 horas. MARILÚ BÁEZ

El Málaga regresa en silencio y sin aficionados recibiéndoles

La expedición, que salió con celeridad del estadio de Butarque tras el partido rumbo a Atocha, estaba ya en Vialia poco después de las ocho de la tarde, sin presencia de seguidores expresando su malestar

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:53

El Málaga estaba ya de vuelta poco después de las ocho de la tarde, tras su derrota en Leganés (2-0) este domingo. Son los ... avances de la modernidad o el hecho de haber jugado en la franja horaria de las 14.00. Lo cierto es que la expedición salió rauda de Butarque hasta Atocha (de hecho no hubo tiempo para la tradicional atención individual de dos jugadores en zona mixta) porque tenía pronto el tren de regreso.

