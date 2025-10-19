El Málaga regresa en silencio y sin aficionados recibiéndoles

El Málaga estaba ya de vuelta poco después de las ocho de la tarde, tras su derrota en Leganés (2-0) este domingo. Son los ... avances de la modernidad o el hecho de haber jugado en la franja horaria de las 14.00. Lo cierto es que la expedición salió rauda de Butarque hasta Atocha (de hecho no hubo tiempo para la tradicional atención individual de dos jugadores en zona mixta) porque tenía pronto el tren de regreso.

En Vialia, a la llegada de la plantilla poco después de las ocho de la tarde, los futbolistas se libraron de más cánticos de los aficionados expresando su malestar por el momento del equipo, los que sí hubo a la salida de Butarque, por parte del cerca de medio millar de seguidores que presenciaron la derrota en la décima jornada liguera. Pudo ser desinterés o desconocimiento sobre los planes de viaje del equipo.

Ampliar Sergio Pellicer, subiéndose al autobús rumbo a La Rosaleda. MARILÚ BÁEZ

Los jugadores tomaron un autobús y se dirigieron al aparcamiento de La Rosaleda para tomar sus vehículos particulares. El equipo tendrá este lunes sesión de recuperación y descansará el martes, cara a empezar este miércoles a preparar con más detenimiento ya el choque en Martiricos ante el Andorra del domingo 27 (a las 14.00 horas). Son cinco derrotas en seis jornadas, y la crisis deportiva empieza a preocupar.