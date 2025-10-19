Brasanac: «Lo hemos intentado, pero no ha salido»
El centrocampista del Málaga, que volvía a Butarque y jugó en los minutos finales, insistió en el argumento de «esos detalles que nos cuestan puntos últimamente»
Málaga
Domingo, 19 de octubre 2025, 18:26
Uno de los focos del partido de este domingo estaba puesto en el malaguista Darko Brasanac, exjugador del Leganés y que regresaraba a Butarque. El ... jugador saludó cariñosamente a muchos excompañeros, pero no pudo otra vez tener una contribución importante para su equipo y salió en los minutos finales.
«Hay que seguir como contra el Deportivo en casa, pero tenemos que intentar hacerlo fuera de casa también, marcar goles, ir a por el partidom, algo que hemos intentado, pero no ha salido», argumentó. «No queda otra, el fútbol es así, y hay que seguir trabajando con la calma y tranquilidad y tener confianza en nosotros», añadió esperanzado.
Como alegó Pellicer, para Brasanac ese gol fortuito de Diego García en el minuto 3 cambió el partido: «El rival en casa te marca gol, se vienen arriba, cogen confianza y no tienen tanta prisa de ir a por más goles. Te pueden esperar alguna contra, como al final ha pasado. Sabíamos que nos esperaba un partido difícil, que se ha puesto más aún desde casi el primer minuto, pero hemos seguido insistiendo hasta el último momento».
Finalmente, sobre qué hacer a partir de ahora, trató de restar hierro a la crisis de resultados (cinco derrotas en seis jornadas): «Tenemos que seguir trabajando, ver esos detalles que nos cuestan puntos últimamente y que acaban saliendo a nuestro favor».
