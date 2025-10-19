Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los aficionados malaguistas que se dieron cita este domingo en Butarque. AGENCIA LOF

Clamor de los aficionados malaguistas en Madrid contra el equipo: «No tenéis ganas; aquí no hay presión»

La racha del equipo, con cuatro derrotas seguidas fuera de casa, comienza a desesperar a sus seguidores, que se volvían a contar por cientos este domingo en Butarque y estallaron tras el partido

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:39

Derrota por dos a cero en Leganés, la cuarta seguida de la temporada fuera de casa, y en el momento en que algunos malaguistas se ... dirigieron a la esquina del recinto, donde había unos 500 aficionados del equipo, varios de ellos estallaron contra los jugadores y su actuación. «¡Vamos a echarle huevos!», repitieron una y otra vez.

