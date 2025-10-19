Así está la clasificación del Málaga tras la jornada décima

La derrota del Málaga, la quinta en seis jornadas (y también cuatro puntos de veintiuno posibles, si se suma el empate ante el Granada), deja ... al equipo de nuevo cerca de la zona de descenso, decimoctavo en la tabla, con un punto de renta sobre el Granada, que es el decimonoveno ya en puestos de peligro.

De hecho, la situación del equipo de Pellicer fuera del descenso podría ser ficticia, porque el Real Sociedad B-Huesca del sábado se aplazó, y una victoria del filial lo dejaría de facto en puestos para bajar a Primera RFEF.

El Málaga esta prácticamente ya al término del primer cuarto liguero, y no termina de arrancar, ante lesiones, ausencias y baja forma de jugadores. De sus once puntos, ocho llegaron en La Rosaleda y ha encadenado cuatro derrotas fuera. Sólo lleva dos tantos en cinco salidas. En la próxima jornada recibirá al Andorra, el domingo 27, a las 14.00 horas, un rival con una plantilla muy joven y atrevida con el balón.