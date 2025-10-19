Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una pugna entre Rafa e Ignasi Miquel en el partido. AGENCIA LOF

Así está la clasificación del Málaga tras la jornada décima

El equipo se coloca decimoctavo, al filo de la zona de descenso, pero gracias al aplazamiento del Real Sociedad B-Huesca, porque un triunfo del filial si lo habría abocado a los puestos de peligro

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:44

La derrota del Málaga, la quinta en seis jornadas (y también cuatro puntos de veintiuno posibles, si se suma el empate ante el Granada), deja ... al equipo de nuevo cerca de la zona de descenso, decimoctavo en la tabla, con un punto de renta sobre el Granada, que es el decimonoveno ya en puestos de peligro.

