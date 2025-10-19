Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jarro de agua fría

La ilusión para mantener la progresión positiva era tremenda, por lo que el mazazo final ha sido un verdadero jarro de agua fría

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:48

La afición esperaba con ansiedad este partido en Leganés tras el recital frente al Deportivo. La ilusión para mantener la progresión positiva era tremenda, por ... lo que el mazazo final ha sido un verdadero jarro de agua fría. Otra derrota. Por 2-0, en una demostración de incapacidad para marcar. Frente al equipo de Pellicer, un Leganés que no había ganado en casa, con problemas, pero este Málaga es una hermanita de la caridad: a los 3 minutos le facilitó el gol a los pepineros, mitad error defensivo, mitad mala suerte, lo que dio a los locales una tranquilidad que nadie esperaba, ni ellos mismos. El gol, y nunca mejor dicho por la infame hora a la que jugó, se nos atragantó a todos, pero especialmente a los jugadores, sabedores que una derrota nos ponía otra ve en las cuerdas: 4 puntos de 21, un bagaje estremecedoramente malo.

