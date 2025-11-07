Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del viernes, 07 de noviembre de 2025

SUR

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:15

Descubre las noticias más relevantes de SUR.es con este resumen rápido.

La Federación Española de Kárate se persona como acusación en el caso del exseleccionador investigado por abusos a menores en Torremolinos

Casasola desembalsa todo el fin de semana para probar su sistema de seguridad, dañado por las danas

La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga

Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares

Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será

Patricia Navarro lleva a la apertura del congreso del PP-A la campaña de firmas para pedir la bonificación del peaje

Los supermercados malagueños, en marcha con la Gran Recogida

