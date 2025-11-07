Patricia Navarro lleva a la apertura del congreso del PP-A la campaña de firmas para pedir la bonificación del peaje

El pasado domingo el PP de Málaga inició en Mijas una campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno central la bonificación de la ... autopista AP-7 como uno de las medidas paliativas ante los problemas de movilidad de la provincia. Una reivindicación de la que los populares malagueños llevan meses haciendo bandera política y que ha llegado hasta Sevilla, donde este viernes ha comenzado en Fibes el 17º Congreso del PP de Andalucía, que ratificará a Juanma Moreno como líder regional del partido.

Durante su intervención en la inauguración, en una charla informal con sus compañeros del resto de provincias, la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, ha invitado a los compromisarios y asistentes al cónclave a firmar esta reclamación argumentando que ciudadanos de otras provincias suelen hacer uso de la AP-7 cuando visitan la Costa del Sol y ha recordado que ésta es una de los dos únicas autopistas con peaje que hay en Andalucía (la otra también está en la provincia, la de las Pedrizas) y una de las «más caras» del país.

Navarro ha sostenido que Málaga está padeciendo el «las mentiras y la silla vacía» del Gobierno en la provincia recordando que tiene 2.000 millones de euros sin ejecutar en obras hidráulicas y que no actúa para solucionar los problemas de movilidad de una provincia donde «recaudan cada vez más y revierten muy poco».

«Credibilidad e ilusión»

Frente a ello, la líder popular ha contrapuesto la «credibilidad e ilusión» que aporta la Junta, con Juanma Moreno a la cabeza, con su apuesta por Málaga desde 2019 y que ha permitido que la provincia «avance» y haya «un antes y un después». «Éramos una provincia dejada de la mano de la Junta (cuando estaba en manos del PSOE) y donde se abandonaron en los cajones proyectos importantes para el desarrollo y el progreso del gran motor económico que tiene esta región», ha subrayado.

En este sentido, Patricia Navarro ha agradecido el trabajo de los consejeros -los actuales y los precedentes- y del presidente andaluz, que «se han volcado» con Málaga, lo que ha permitido que «se hayan sacado del cajón muchos proyectos abandonados» y se hayan impulsado otros como el Auditorio, el tejado de la Catedral o la nueva Rosaleda.

Unas iniciativas que aparecen recogidas en los presupuestos presentados recientemente y que están actualmente en tramitación parlamentaria. A este respecto Navarro ha destacado que lo «importante» de las cuentas no es la cuantía sino que «no falte ni un proyecto importante» para atender las demandas y los problemas de los ciudadanos. «Y en el caso de Málaga esos proyectos están», ha remarcado, al tiempo que ha recordado que cuando María Jesús Montero era consejera de Hacienda los presupuestos nos provincializaban para «tapar los abusos y las tropelías» y que como vicepresidenta del Gobierno no presenta unos presupuestos generales que son «fundamentales».

Provincia líder en compromisarios

El inicio de la intervención de Patricia Navarro ha coincidido con la entrada en el plenario de Juanma Moreno, quien lo ha hecho acompañado por la portavoz de la Junta, Carolina España, el vicesecretario nacional de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y el vicesecretario de Organización del PP de Málaga, Manuel Marmolejo.

Una comitiva que representa el peso que Málaga tiene en el PP andaluz y en este congreso, donde es la provincia con un mayor número de compromisarios (357, de los que 290 han sido electos, entre ellos diez de Nuevas Generaciones, y 67 natos) y la que en su momento más avales -11.037- aportó a la candidatura de Moreno a la reelección como presidente del partido en Andalucía.

Un cónclave donde el PP malagueño acude con ocho integrantes en el comité de dirección del partido andaluz: Carolina España, coordinadora Economía, Hacienda y Fondos Europeos PP-A; Rocío Blanco, Coordinadora de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; Arturo Bernal- Coordinador de Turismo, Cultura y Deporte; Francisco Oblaré, secretario de área de Comisiones; Loli Caetano, coordinadora Parlamentarios de Málaga; Manuel Marmolejo, secretario de área de Movilización Electoral; Carlos Conde, secretario de área Economía; y Margarita del Cid, coordinadora adjunta de Turismo.