La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga

El proyecto para construir cuatro torres de pisos de entre 28 y 34 plantas en los terrenos de Repsol, entre la avenida de Juan XXIII ... y la de Europa, sigue de actualidad tras los últimos movimientos relativos a la subasta que emprendió el Ayuntamiento para vender sus derechos para edificar tres de esas cuatro torres, y la intención del equipo de gobierno de avanzar en los trabajos de urbanización de la parcela, que incluyen un parque de 65.000 metros cuadrados, pese a los recursos judiciales presentados por la plataforma Bosque Urbano, que defiende que todo el espacio se destine a un gran pulmón verde para Málaga.

Según ha podido conocer SUR, podría darse un giro de tuerca en el destino de la torre más alta de esta operación urbanística, de planta baja más 34 alturas, proyectada en la fachada del proyecto más próxima al eje de la avenida de Juan XXIII. Con el paso de los años, los derechos para edificar ese rascacielos y un zócalo inferior para oficinas y comercios quedaron en manos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que comparte con el Consistorio la propiedad de toda la actuación en Repsol. En concreto, el Ayuntamiento ostenta el 56,8% y la Sareb, el 43,2% restante.

Sin embargo, los años de vida de la Sareb están contados, ya que se prevé que entré en proceso de disolución en 2027 y que sus activos inmobiliarios pasen a Sepes, la entidad pública empresarial de gestión de suelo y actuaciones en vivienda protegida del Ministerio de Vivienda, que se convertirá en una nueva empresa pública estatal de vivienda con la que el Gobierno central pretende desarrollar 2.400 suelos con capacidad para albergar 55.000 pisos de alquiler asequible en todo el país.

Está previsto que ese traspaso de suelos para impulsar más viviendas protegidas en el actual contexto de crisis habitacional se produzca antes de final de año y, según ha podido confirmar este periódico, los derechos de la Sareb en el proyecto de Repsol en Málaga forman parte del listado de terrenos que está en estudio con ese objetivo. «Por sus características, es un solar que cumple con los requisitos que está solicitando la nueva empresa pública para construir vivienda asequible y por ello, está en estudio que forme parte de ese traspaso de activos que se va a iniciar a finales de este año y se prolongará hasta que desaparezca Sareb», han confirmado desde la Sareb a este periódico.

La ejecución de esta operación podría toparse con una paralización cautelar a raíz de los recursos judiciales de la plataforma Bosque Urbano

Así, todo apunta a que el rascacielos de Repsol será una de las piezas más significativas del plan del Gobierno para impulsar la construcción de viviendas asequibles. Para esta singular torre se ha previsto una edificabilidad de 40.196 metros cuadrados construidos, que podrían dar para la ejecución de unas 400 viviendas. Asimismo, la Sareb dispone de los derechos para construir un zócalo comercial de 19.141 metros cuadrados construidos.

Si se confirma el traspaso de estos derechos a la empresa estatal para la promoción de vivienda asequible, el proyecto de Repsol se convertirá en uno de los de mayor relevancia de la capital en cuanto a VPO. Y es que, a las 400 viviendas protegidas ya previstas por el Ayuntamiento en el otro extremo del sector, se sumarían estos 400 pisos del rascacielos, lo que haría un total de 800 viviendas asequibles. Esta tipología llegaría a ser mayoritaria en este sector, frente a los 528 pisos de renta libre en tres torres que subastó Urbanismo y a los que aspira la promotora Urbania, si bien ha abierto dos contenciosos en los tribunales respecto a los que el Consistorio ya ha presentado escritos de oposición.

En cualquier caso, el desarrollo efectivo de todos los proyectos previstos en Repsol sigue teniendo como espada de Damocles la acción judicial emprendida por la plataforma Bosque Urbano, que mantiene tres recursos judiciales contra esta operación urbanística. Por el momento, los juzgados no han dictado una medida cautelar que impida al Ayuntamiento iniciar las obras de urbanización, como pretende, pero este colectivo ciudadano no descarta solicitar la paralización cautelar de cualquier trabajo en la zona, a la espera de que se resuelvan los pleitos.

Al margen de los derechos para edificar este rascacielos, la Sareb estudia traspasar a la nueva empresa estatal de vivienda suelos que posee en varias ubicaciones de Málaga capital para construir unas 600 viviendas. De ellas, la mayor parte se localizarían en unas parcelas en la nueva urbanización de Distrito Zeta, junto a Intelhorce.