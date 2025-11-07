Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del proyecto de Urbania para Repsol, con la torre de la Sareb, a la izquierda. Sur

La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga

La Sareb y el Ministerio de Vivienda estudian que el futuro rascacielos de 34 plantas pase a la empresa estatal de vivienda anunciada por el Gobierno

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

El proyecto para construir cuatro torres de pisos de entre 28 y 34 plantas en los terrenos de Repsol, entre la avenida de Juan XXIII ... y la de Europa, sigue de actualidad tras los últimos movimientos relativos a la subasta que emprendió el Ayuntamiento para vender sus derechos para edificar tres de esas cuatro torres, y la intención del equipo de gobierno de avanzar en los trabajos de urbanización de la parcela, que incluyen un parque de 65.000 metros cuadrados, pese a los recursos judiciales presentados por la plataforma Bosque Urbano, que defiende que todo el espacio se destine a un gran pulmón verde para Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  6. 6

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  7. 7 Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga
  8. 8 Plaza de la Constitución años sesenta, cambio de imagen
  9. 9 Tirotean a un hombre y la Policía lo encuentra en Marbella con una bala en la rodilla
  10. 10 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga

La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga