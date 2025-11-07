Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha considerado como infracción urbanística «muy grave» el asfaltado de un tramo de unos 750 metros del camino de Los ... Andrades, al este de la urbanización de Pinares de San Antón, que termina en el acceso a la vivienda de un empresario que reside en la zona (J. G. U.). Como ha venido informando SUR, el Ayuntamiento investiga estas obras a raíz de la denuncia realizada por unos vecinos de la zona que comprobaron cómo durante los días de la pasada feria de agosto se llevó al cabo el asfaltado de un tramo de este camino rural, justo hasta el acceso a la casa de este empresario.

Según han informado fuentes municipales, Urbanismo ha abierto expediente de infracción por estas obras en suelo no urbanizable al propietario de esta vivienda, con dos procedimientos. Por un lado, el relativo al restablecimiento de la legalidad urbanística, por el que Urbanismo ordena a ese particular que retire la pavimentación que se ha realizado en unos 750 metros de camino rústico.

Si no lo hace en los plazos marcados desde el Ayuntamiento, se arriesga a ser sancionado con hasta 12 multas coercitivas, con una periodicidad mínima de un mes. El importe de esas multas sería del 10% del valor de las obras de reposición (24.643 euros), con un máximo de 10.000 euros y un mínimo de 1.000. No obstante, en caso de incumplimiento de esa orden, el Consistorio también podría retirar el asfaltado de forma subsidiaria y pasarle luego la factura al empresario.

Por otra parte, Urbanismo ha abierto un expediente sancionador por el que el supuesto autor de las obras se ve expuesto a tener que abonar una multa. Esa sanción se calcula teniendo en cuenta el valor de las obras ejecutadas, en función de la gravedad del hecho. En este caso, al tratarse de una infracción muy grave, las multas son desde 30.000 a 120.000 euros. No obstante, la ley establece que, para obras con un valor superior a esas cifras, como podría ser esta, «la multa podrá alcanzar hasta el 150% de dichos valores». Según las fuentes consultadas, Urbanismo no ha calculado aún el valor de los trabajos de asfaltado realizados.

No obstante, como en otros casos similares, la resolución de este expediente de infracción se antoja lejana en el tiempo, ya que se abren para el interesado plazos para alegar a cada paso que se tome desde la Gerencia de Urbanismo, y existe la posibilidad de que presente un recurso en los tribunales, por lo que el asunto pasaría a la esfera judicial y se demoraría su conclusión.

Traslado a la Fiscalía de Medio Ambiente

Al margen del procedimiento de infracción que ha abierto Urbanismo en este caso, la Fiscalía de Medio Ambiente también podría abrir diligencias por esta obra realizada en un enclave rural, si considera que podría constituir un delito contra la ordenación del territorio.

Según el testimonio trasladado por los vecinos de la zona a la Policía Local, esta pavimentación tuvo como precedente un movimiento de tierras previo, para preparar el camino, que también se produjo en el periodo vacacional del mes de agosto del año pasado, cuando se ensancharon algunos tramos del vial terrizo, se retiró vegetación, y se realizaron escolleras para trazar estos setecientos metros de carretera.

En un primer momento, los vecinos creían que se trataba de una obra realizada por el Ayuntamiento para mejorar el acceso a las casas que existen en este paraje. Sin embargo, al comprobar que el asfaltado se ha ejecutado justo hasta el acceso a la primera vivienda en la que reside este empresario, pusieron el asunto en conocimiento de las autoridades.