Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tramo del camino de Los Andrades que ha sido asfaltado. Pedro J. Quero

Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares

El empresario que reside en la vivienda donde termina el pavimentado se enfrenta a una multa de hasta el 150% del valor de las obras

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha considerado como infracción urbanística «muy grave» el asfaltado de un tramo de unos 750 metros del camino de Los ... Andrades, al este de la urbanización de Pinares de San Antón, que termina en el acceso a la vivienda de un empresario que reside en la zona (J. G. U.). Como ha venido informando SUR, el Ayuntamiento investiga estas obras a raíz de la denuncia realizada por unos vecinos de la zona que comprobaron cómo durante los días de la pasada feria de agosto se llevó al cabo el asfaltado de un tramo de este camino rural, justo hasta el acceso a la casa de este empresario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  6. 6

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  7. 7 Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga
  8. 8 Plaza de la Constitución años sesenta, cambio de imagen
  9. 9 Tirotean a un hombre y la Policía lo encuentra en Marbella con una bala en la rodilla
  10. 10 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares

Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares