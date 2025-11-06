Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha abierto expediente de infracción al empresario que reside en una vivienda ubicada junto al camino de Los Andrades, al ... este de la urbanización de Pinares de San Antón, tras la denuncia realizada por unos vecinos de la zona que comprobaron cómo durante los días de la pasada feria de agosto se llevó al cabo el asfaltado de un tramo de este camino rural, justo hasta el acceso a la casa de este empresario (J. G. U.).

Como ha informado SUR este miércoles, estos vecinos dieron parte de esta obra a la Policía Local que, tras varias pesquisas, ha trasladado el asunto a la Gerencia Municipal de Urbanismo y a la Fiscalía de Medio Ambiente, ya que se trata de un enclave rústico calificado como suelo no urbanizable en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística.

Urbanismo ha enviado a un inspector a la zona y, al comprobar que se trata de una presunta obra ilegal, ha abierto un expediente de infracción urbanística en el que, según fuentes municipales consultadas, el interesado es el propietario de la vivienda en la que termina el tramo de camino que se ha asfaltado, convirtiéndolo en una suerte de carretera.

Este expediente de infracción incluye dos procedimientos. Por un lado, el relativo al restablecimiento de la legalidad urbanística, por el que Urbanismo ordena a ese particular que retire la pavimentación que se ha realizado en unos 750 metros de camino rural. Si no lo hace en los plazos marcados desde el Ayuntamiento, se arriesga a ser sancionado con hasta 12 multas coercitivas, con una periodicidad mínima de un mes. El importe de esas multas sería del 10% del valor de las obras de reposición, con un máximo de 10.000 euros y un mínimo de 1.000. No obstante, en caso de incumplimiento de esa orden, el Consistorio también podría retirar el asfaltado de forma subsidiaria y pasarle luego la factura al empresario.

Multa económica

Por otra parte, Urbanismo ha abierto un expediente sancionador por el que el supuesto autor de las obras se ve expuesto a tener que abonar una multa. Esa sanción se calcula teniendo en cuenta el valor de las obras ejecutadas, en función de la gravedad del hecho. En este caso, podría tratarse de una infracción muy grave, para la que las multas irían desde de 30.000 a 120.000 euros. No obstante, la ley establece que, para obras con un valor superior a esas cifras, «la multa podrá alcanzar hasta el 150% de dichos valores».

Al margen del procedimiento de infracción que ha abierto Urbanismo en este caso, la Fiscalía de Medio Ambiente también podría abrir diligencias por esta obra realizada en un enclave rural, si considera que podría constituir un delito contra la ordenación del territorio.

SUR ha intentado este miércoles, de nuevo sin éxito, ponerse en contacto con el empresario que reside en la vivienda, pese a que ha hecho constar a personas de su entorno el interés por recabar su testimonio en relación al asfaltado en el tramo inicial del camino de Los Andrades.

Según el testimonio trasladado por los vecinos de la zona a la Policía Local, esta pavimentación tuvo como precedente un movimiento de tierras previo, para preparar el camino, que también se produjo en el periodo vacacional del mes de agosto del año pasado, cuando se ensancharon algunos tramos del vial terrizo, se retiró vegetación, y se realizaron escolleras para trazar estos setecientos metros de carretera.

En un primer momento, los vecinos creían que se trataba de una obra realizada por el Ayuntamiento para mejorar el acceso a las casas que existen en este paraje. Sin embargo, al comprobar que el asfaltado se ha ejecutado justo hasta el acceso a la primera vivienda en la que reside este empresario, pusieron el asunto en conocimiento de las autoridades.﻿