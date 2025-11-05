Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tramo final del asfaltado investigado, que acaba en el acceso a la vivienda. Pedro J. Quero

Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario

La Fiscalía y Urbanismo analizarán las obras de una nueva carretera que conduce hasta la vivienda en la que reside

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:18

La Policía Local de Málaga ha puesto en conocimiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Fiscalía de Medio Ambiente las obras presuntamente ilegales ... de ampliación y asfaltado realizadas en un tramo del camino de Los Andrades, un vial terrizo situado al este de la urbanización de Pinares de San Antón y que conduce a varias viviendas diseminadas existentes en este entorno de monte, calificado como suelo no urbanizable.

