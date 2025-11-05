Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario

La Policía Local de Málaga ha puesto en conocimiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Fiscalía de Medio Ambiente las obras presuntamente ilegales ... de ampliación y asfaltado realizadas en un tramo del camino de Los Andrades, un vial terrizo situado al este de la urbanización de Pinares de San Antón y que conduce a varias viviendas diseminadas existentes en este entorno de monte, calificado como suelo no urbanizable.

El tramo asfaltado, de unos 750 metros, termina en el acceso a una vivienda en la que, según las averiguaciones realizadas, reside un empresario malagueño, cónsul honorario de la República Eslovaca en Andalucía y Málaga desde 2013, J. G. U. Se trata de una casa situada en un montículo elevado a la que se accede por un camino pavimentado que conecta con la parte asfaltada recientemente, y que está marcado en su inicio por una señal en la que se prohíbe el paso.

La vivienda está coronada por un mástil con una bandera de España. Vecinos del entorno de Miraflores del Palo y de esta zona, que suelen caminar por este sendero de Los Andrades, fueron quienes dieron la voz de alarma a la Policía Local tras comprobar que, durante los días de la pasada feria de agosto, en concreto los días 19 y 20, unos camiones habían acudido al lugar para asfaltar este tramo del camino hasta esa vivienda para convertirlo en una carretera.

Según el testimonio trasladado por estos vecinos a los agentes, el asfaltado realizado tuvo como precedente un movimiento de tierras previo, para preparar el camino, que también se produjo en el periodo vacacional del mes de agosto del año pasado, cuando se ensancharon algunos tramos del vial terrizo, se retiró vegetación, y se realizaron escolleras para trazar estos setecientos metros de carretera.

Movimiento de tierras

En un primer momento, los vecinos de la zona creían que se trataba de una obra realizada por el Ayuntamiento para mejorar el acceso a las casas que existen en este paraje. Sin embargo, al comprobar que el asfaltado se ha ejecutado justo hasta el acceso a la primera vivienda en la que reside este empresario, pusieron el asunto el conocimiento de la Policía Local que, al parecer, no ha logrado esclarecer aún la autoría de estos trabajos de movimiento de tierras y asfaltado.

Este martes, a consultas de los vecinos, los agentes les han informado de que el asunto está ya en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente y de la Gerencia Municipal de Urbanismo, para los que están elaborando informes.

No obstante, ninguno de estos dos departamentos han ofrecido a SUR por el momento información respecto a este supuesto caso de infracción urbanística, agravado por realizarse en un suelo no urbanizable. Este periódico también ha intentado sin éxito ponerse en contacto con el empresario.

Los vecinos de la zona han mostrado su preocupación por esta obra al constatar que, tras el asfaltado realizado supuestamente de manera ilegal el pasado mes de agosto, se ha incrementado el número de vehículos que utilizan este camino para llegar hasta las viviendas de este enclave, para no tener que dar un rodeo por el interior de la urbanización de Pinares de San Antón. Así, un camino que habitualmente han utilizado para pasear se ha visto más frecuentado por vehículos que pasan a una mayor velocidad, al haberse convertido en una suerte de carretera.